Pekka Haavisto: Fossiilisten polttoaineiden aika on ohi

Vihreiden puheenjohtajan mukaan kotimainen maatalous, elintarviketuotanto ja huoltovarmuus ovat riippuvaisia ilmaston tilasta.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haaviston mukaan Suomen tulee saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä, minkä jälkeen nettopäästöt olisi painettava negatiiviseksi. Haavisto esitteli keskiviikkona vihreiden vaihtoehtobudjetin eduskunnan täysistunnossa.

– Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2019 rakentaa pohjaa isoille uudistuksille, jotka seuraavan hallituksen on tehtävä. Ilmastonmuutosta on torjuttava, koulutukselle on tehtävä kunnianpalautus ja sosiaaliturva on uudistettava kantamaan kaikkia. Vihreiden tulevaisuusbudjetti on myös arvovalinta köyhyyden vähentämisen, suomalaisen luonnon ja Suomen globaalin vastuun puolesta, Haavisto sanoi.

Vihreiden mukaan fossiilisten polttoaineiden ja ilmastonmuutosta kiihdyttävien tukien alasajo olisi aloitettava heti. Päästöjen vähentämisen lisäksi myös metsien hiilinielut tulisi turvata.

– Tänä syksynä YK:n ilmastopaneelin IPCC:n raportti on ravistellut koko maailmaa. Se on myös herättänyt suomalaiset siihen todellisuuteen, että emme ole syrjässä ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Viimeisten kesien suuret säävaihtelut ovat muistuttaneet, miten riippuvainen maataloutemme, elintarviketuotantomme ja huoltovarmuutemme on ilmastosta, Pekka Haavisto totesi.

Hän arvosteli hallitusta erityisesti koulutukseen tehdyistä leikkauksista. Puolueen vaihtoehtobudjetti lisäisi kaikkien asteiden koulutukseen lähes 800 miljoonaa euroa.

– Erityisen vakava on tilanne ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen opettajilta kuuluva viesti kertoo huolesta ja koulutuksen tasa-arvon rapautumisesta, Haavisto sanoi.

– Suomen kouluista tulee tehdä maailman parhaita. Ammatillisiin oppilaitoksiin lisäisimme aloituspaikkoja, lähiopetusta ja opettajia, jotta nuoret saisivat sekä koulutuspaikan että tarvittavan osaamisen työelämään. Vihreät lakkauttaisi hallituksen rajaukset täysipäiväiseen varhaiskasvatukseen, pienentäisi ryhmäkokoja ja parantaisi päivähoidon laatua.