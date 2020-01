Pekka Haavisto: Brexit vahvistaa EU:n jäsenmaita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen ulkoministeri kommentoi Brexitin vaikutuksia Maailman talousfoorumissa.

Maailman talousfoorumissa Sveitsin Davosissa puhujana ollut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kommentoi Euronewsille, että Britannian EU-erolla voi olla positiivinen vaikutus Euroopan unionin kehitykselle.

– Euroopan unionin jäsenmaat ovat Brexitin myötä huomanneet, miten vaikeaa unionista lähteminen on ja miten monesta asiasta heidän täytyy olla yhtä mieltä erotakseen unionista. On siis parempi jäädä, Haavisto perustelee Euronewsille.

On pelätty, että Britannian EU-ero saisi myös muut unionin jäsenmaat harkitsemaan EU-eroa. Haavisto kuitenkin uskoo, että EU:lla on kyky selviytyä vastaavista kriiseistä.

– Eurooppa on selviytymisen mestari. Olemme jo monta kertaa ajatelleet, että tämä on unionin loppu, mutta sitten jotain on tapahtunut ja olemme olleet entistä vahvempia, Haavisto jatkaa.

Unionin selviytymisen edellytyksenä on Haaviston mukaan se, että sen täytyy luoda paremmat suhteet Yhdysvaltoihin. Jos Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump säätää valtavat, tuontiautoja koskevat tullimaksut, EU:n ja Yhdysvaltojen sopimus on hankala.

– Meidän täytyy vakuuttaa Yhdysvallat siitä, miksi yhteistyö EU:n kanssa on tärkeää ja miksi tarvitsemme toisiamme, Haavisto täsmentää.