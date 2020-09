Pedofiliasta syytelty Netflix-filmi näkyy Suomessakin – ”perukaa tilaus”

Sosiaalisessa mediassa protestoidaan elokuvien suoratoistoyhtiö Netflixin uutta Cuties-filmiä (Mignonnes). Ranskalaiselokuva kertoo 11-vuotiaita tytöistä ja heidän tanssiryhmästään.

Elokuvaa syytetään pedofilien unelmaksi ja lasten seksualisoimisesta.

Pääosassa on 11-vuotias senegalilaisranskalaisen muslimiperheen tyttö. Heidän tanssiryhmänsä esityksissä nähdään tverkkaamista ja jalkovälin koskettelua.

Cuties-elokuvan näkee myös Suomessa Netflixiltä. Sitä saattaa joutua etsimään, sillä palvelu ei vaikuta pitävän sitä esillä.

Netflix synnytti kohun jo elokuvan mainosjulisteella, jota yhtiö pyysi sittemmin anteeksi.

Filmin julkitultua yhtiö sanoo nyt, että kyseessä on ”sosiaalinen kommentointi nuorten lasten seksualisoimista vastaan”.

– Se on palkittu elokuva ja voimakas tarina nuorten tyttöjen kohtaamasta paineesta sosiaalisessa mediassa ja yhteiskunnassa heidän kasvaessaan – ja kannustamme jokaista, joka välittää näistä asioista, katsomaan elokuvan.

Yli 600 000 ihmistä on allekirjoittanut Cancel Netflix subscription –vetoomuksen, jossa sitoudutaan perumaan Netflix-tilaus.

We’re deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description.

— Netflix (@netflix) August 20, 2020