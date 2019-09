PAU:n lakot viivästyttävät vielä osaa lähetyksistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Postin lajittelutoiminta palautuu perjantain aikana normaaliksi.

Posti ja logistiikka-alan unioni PAU:n laittomat lakot päättyivät myöhään tiistai-iltana ja ne viivästyttävät vielä pientä osaa lähetyksistä.

– Poikkeusjärjestelymme toimivat hyvin. Tämän vuorokauden aikana ne saadaan purettua kokonaan. Teimme kaikkemme, ettei viiveitä tulisi ja asiakkaille harmia. Olemme iloisia siitä, että olemme poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta saaneet valtaosan lähetyksistä asiakkaille luvatussa ajassa, sanoo Postin Ohjauskeskuksen johtaja Jarmo Ainasoja.

Poikkeusjärjestelyjen vuoksi osassa lähetyksistä voi edelleen näkyä poikkeavia seurantatietoja, vaikka lähetys kulkee luvatussa aikataulussa.

– Eri tuotteilla on oma, lähettäjäasiakkaan kanssa sovittu palveluaikataulu. Sen puitteissa me lajittelemme, kuljetamme ja jaamme lähetykset vastaanottajille. Esimerkiksi jollakin tuotteella voi olla tietyksi päiväksi sovittu jakelu, toisilla tuotteilla on useamman päivän aikaikkuna eli ne ovat meillä käsiteltävänä ja jakelussa useamman päivän ajan. Poikkeustilanteen vuoksi lähetyksiä voi olla normaalia enemmän jakelutoimipaikoissamme, ja se saattaa aiheuttaa paikallisia ja lyhytaikaisia viiveitä jakelussa joidenkin lähetysten osalta, Ainasoja sanoo.