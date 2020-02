Pauli Kiuru: Ensihoitajien ja palomiesten työ turvattava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja kehottaa kiristämään rikoslakia ensihoidollisessa työssä toimivien suojelemiseksi.

Ensihoitajien, palomiesten ja pelastuslaitosten sopimushenkilöstön työn vaarantaminen on hyökkäys apua tarvitsevia ja järjestäytynyttä yhteiskuntaa kohtaan, painottaa kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru.

Hän kertoo allekirjoittaneensa lakialoitteen, jonka mukaan rikoslakiin tulisi lisätä uusi säännös ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta. Suomen oikeusjärjestyksessä on tähän mennessä katsottu, ettei kyseisissä tehtävissä käytetä julkista valtaa.

Lakialoitteen perusteluiden mukaan muutos antaisi voimakkaan viestin siitä, että ensihoitajiin kohdistuvaan väkivaltaan suhtaudutaan vakavasti.

Pauli Kiurun mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

– Ensihoitajat, palomiehet ja pelastuslaitosten sopimushenkilöstö työskentelevät kansalaisten ja yhteiskunnan turvallisuuden puolesta. Valitettavasti he kokevat työssään yhä useammin väkivallan uhkaa tai suoraa väkivaltaa, Kiuru sanoi eduskunnassa pitämässään puheenvuorossa.

Ensihoitajista yli 90 prosenttia kertoo kokeneensa työssään uhka- ja väkivaltatilanteita. Joka neljäs on joutunut pahoinpitelyn kohteeksi. Sopimuspalokuntalaisista 62 prosenttia kertoo oman palokunnan yksikön tai itse henkilökohtaisesti kohdanneensa työssään väkivallan uhkaa.

Kansanedustaja kehottaa tekemään muutoksen esitetyssä muodossaan tai osana laajempaa lainsäädännön tarkastelua.

– Vastaava muutos on tehty monissa muissa maissa. Joka vastustaa tai väkivaltaisesti vastustaa ensihoidollisessa tehtävässä toimivaa, on tuomittava vastaavalla tavalla kuin virkamiehen vastustamisesta tai väkivaltaisesta vastustamisesta on säädetty, Kiuru totesi.

TYÖTÄ HÄIRITSEVILLE RISUJA RIKOSLAKIINEnsihoitajien ja palomiesten tavoite on auttaminen ja ihmishenkien pelastaminen…. Posted by Pauli Kiuru on Friday, February 14, 2020