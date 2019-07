Paula Risikko: Vanhempien kannettava vastuu kasvatuksesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sivistysvaliokunnan puheenjohtajan mielestä opettajien työnkuva on laajentunut liikaa muuhun kuin opettamiseen.

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko (kok.) vaatii Pohjalaisessa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan panostuksia opettajien osaamiseen ja opetusresursseihin.

Risikon mielestä opettajien työnkuva on viime vuosina laajentunut liikaa ja opettajat joutuvat käsittelemään runsaasti myös opetukseen liittymättömiä asioita. Risikon mukaansa opettajien olisi koulutuksen laadun takaamiseksi pystyttävä keskittymään perustehtäväänsä eli opettamiseen.

– Opettajista on tunnetusti moneksi, mutta viime vuosina työnkuva on laajentunut liikaa. Oppilaiden, opiskelijoiden ja heidän perheittensä ongelmat ovat lisääntyneet ja monimutkaistuneet. Opettajana toimimisen lisäksi pitää olla psykologi, terveydenhoitaja, perheterapeutti, sosiaalityöntekijä ja niin edelleen. Emmekä me vanhemmatkaan opettajia helpolla päästä, Risikko kirjoittaa.

– Kasvatuksen päävastuu on kuitenkin vanhemmilla, Risikko muistuttaa.

Risikon mukaan opettajilla tulee olla riittävät resurssit monipuolisen opetuksen antamiseen.

– Toinen oppii lukemalla ja toinen tekemällä – se toki tiedetään. Valitettavasti oppilaitoksissa ei ole useinkaan tarpeeksi resursseja käyttää saman luokan tai ryhmän sisällä eri lailla oppiville erilaisia oppimismetodeja.

– Jos esimerkiksi yläkoulussa näin olisi, vähenisikö koulupudokkaiden ja jopa syrjäytyneiden nuorten määrä? Uskallan väittää, että näin kävisi. Kun nuori kokee oppivansa ja siten onnistuvansa, kantaa se pitkälle, Risikko kirjoittaa.

Paula Risikkon mukaan opettajilla tulisi olla lakisääteinen oikeus täydennyskoulutukseen. Nykyisin vastaava oikeus on käytössä muun muassa terveydenhuoltoalalla.

– Maailman muuttuessa, tieteiden kehittyessä ja sitä kautta myös työelämän uudistuessa on tärkeää, että opettaja pysyy ajan tasalla. Siksi tarvitaan jatkuvaa täydennyskoulutusta. Eikä ainoastaan oppisisällöistä, vaan myös opetusmetodeita on hyvä aika ajoin päivittää, Risikko kirjoittaa.