Paula Risikko: Valiokunnat päättävät soten aikataulusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eduskunnan puhemies arvioi, että kesäkuun puolella vasta tiedetään, pitääkö soten aikataulu.

Puhemies Paula Risikko (kok.) korostaa Verkkouutisille, että soten aikataulu on nyt ennenkaikkea valiokuntien käsissä. Hän kertoo käyneensä keskusteluja valiokuntaneuvosten ja puheenjohtajien kanssa. Vakuuttunut hän on siitä, että yritystä on.

– Korostan, että valiokunnat päättää, miten tämä etenee. Nyt tehdään hyvää työtä yötä myöden. Kesäkuun puolella nähdään, miten aikataulun kanssa käy, sanoo Risikko, joka ministerinä ollessaan vastasi kokoomuksen sote-valmistelusta.

Kuluneella viikolla muun muassa vaalijohtaja Arto Jääskeläinen arvioi, että sotesta pitäisi päättää kesäkuun loppuun mennessä, jotta maakuntavaalit voisivat olla lokakuussa. Tiedossa on, että aikataulu on haasteellinen. Maakuntavaalien siirtäminen lokakuusta ensi huhtikuuhun eduskuntavaalien yhteyteen on tullut esiin useissa avauksissa.

Risikko korostaa huolellista valmistelua.

– Puhemiehenä en ota kantaa aikatauluun, se on valiokuntien asia. Laatu edellä pitää kuitenkin edetä. On tunnustettava, että työtä on paljon, Risikko sanoo.

Toinen yksityiskohta liittyy mahdolliseen sote-äänestykseen. Hallitus on sopinut, että valinnanvapaus ja maakunnat kuuluvat kokonaisuuteen. Ilman toista ei ole toista. Asiassa on kuitenkin lakitekninen ulottuvuutensa.

– Istunnossa näitä ei käsitellä kokonaisuutena, vaan jokainen laki erikseen. Poliittisesti tämä on toki kokonausuus, Risikko täsmentää.