Paula Risikko US:lle: Päätöstä koulujen avaamisesta siirrettävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sivistysvaliokunnan puheenjohtajan mukaan päätöksiä pitäisi tehdä luokka- ja koulukohtaisesti.

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko (kok.) lykkäisi eteenpäin päätöstä koulujen avaamisesta. Hallituslähteiden mukaan hallitus päättää kouluja koskevien rajoitusten purkamisesta tai jatkosta tämän viikon keskiviikkona.

– Tästä (avaamisesta) on hyvin erilaista kantaa. Molemmat ovat perusteltuja kantoja. Henkilökohtaisesti en ota kantaa suuntaan tai toiseen. Olen sitä mieltä, ettei ole vielä aika tehdä sitä päätöstä. Pitäisi vähän vielä katsoa. Uudenmaan rajojen avaamisesta ei ole vielä kahta viikkoa. Odottelisin vielä, ja en tekisi ennen vappua päätöstä, Paula Risikko sanoo US:lle.

– Vasta ensi viikolla ruvetaan näkemään, mihin tämä menee. Varmaan terveysviranomaiset ovat silloin sunnuntaina viisaampia tästä. Nyt pitäisi tarkkaan seurata, miten tauti liikkuu. Pitää katsoa, että jos avataan, avataanko kaikki luokat ja avataanko koko Suomessa. Päätös pitäisi tehdä hyvin räätälöiden. En tekisi ratkaisua kuin vasta ensi viikolla.

Julkisuudessa on arvioitu, että pienimmät koululaiset sekä siirtymävaiheessa olevat oppilaat, kuten yhdeksäsluokkalaiset, voisivat siirtyä lähiopetukseen pariksi viikoksi ennen koulujen kesäloman alkua.

Opettajien ammattijärjestö OAJ on toistuvasti ilmaissut, ettei se kannata koulujen avaamista. Jos rajoitukset puretaan, koulut olisivat ainakin osin auki kaksi viikkoa 13. toukokuuta alkaen.

– Ymmärrän heidänkin näkemyksensä. Emme voi tietää, kuinka kauan tämä kestää. Ensin oli arvio siitä, että tautihuippu on touko–kesäkuussa, nyt se on siirtynyt syksylle. Kun tämä tilanne on niin merkillinen, ymmärrän OAJ:nkin näkökulmaa erittäin hyvin.

Kokoomus ei puolueena ole ottanut kantaa koulujen avaamiseen. Entisenä sikainfluenssan aikaisena vastuuministerinä Risikko kertoo ymmärtävänsä tilanteen vaikeuden, mutta toivoo silti hallituksen koronastrategian kirkastamista.

– Hieman selvemmin voisi sanoa, mikä on hallituksen linja, Risikko sanoo.