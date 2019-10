Paula Risikko: Tämä päivä jättää todella pitkän varjon

Lukuisat poliitikot käsittelivät eduskunnassa välikysymyskeskustelun yhteydessä lyhyesti Kuopion tapahtumia osaa ottaen. Uhreille ja omaisille toivottiin jaksamista.

Kokoomuksen Paula Risikko toimi sisäministerinä elokuussa 2017 Turun torin joukkopuukotusten aikaan, jolloin hän lähti uutisen tultua heti Hämeenlinnasta Turkuun.

Risikon ajatukset olivatkin hänen tiistaisen eduskuntapuheenvuoronsa aikana Kuopiossa:

– Tämä päivä todella jättää pitkän varjon, Paula Risikko sanoi.

– Kun olen itse kokenut sekä Jokelan että Kauhajoen kouluampumiset, niin suosittelen, että lähdette miettimään jo tukipakettia sinne, ja siellä tarvitaan myöskin monenlaista muuta tukea, hän suositti.

Jokelan koulusurmien 2007 ja Kauhajoen koulusurmien 2008 aikaan Risikko oli peruspalveluministeri.

Edellisen hallituksen sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) totesi täysistunnossa iltapäivällä, että ”aivan ensimmäiseksi meidän on syytä täällä yhteisesti tuomita se väkivaltarikos, jonka uhriksi aivan viime tunteina on joutunut useita ihmisiä Savon ammattiopiston tiloissa Kuopiossa”.

– Haluan omalta osaltani toivottaa voimia uhreille ja heidän omaisilleen, ja kaikki tuki viranomaisille niin avun toimittamisessa kuin törkeän rikoksen selvittämisessä, ja tuki myös hallitukselle mahdollisissa lisätoimissa, Mykkänen totesi.

Kai Mykkästä ennen sisäministerinä toimi kokoomuksen Petteri Orpo.

– Myös omalta osaltani pahoittelut ja osanotto ja voimantoivotukset Kuopioon, ja hallitukselle viisautta asian hoitamiseen, Petteri Orpo sanoi täysistunnossa.

The events in Kuopio are shocking. My condolences to the victims and their loved ones.

I would like to thank the authorities for their quick response. I hope the police and other authorities can continue their work without unnecessary interruptions. #kuopio

— Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) October 1, 2019