Paula Risikko: Pekka Haavisto ei nauti luottamusta

Kokoomusedustajan mukaan ulkoministerin toiminta on ollut salailevaa, ristiriitaista ja sekavaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikon mukaan ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on salaillut toimiaan Syyrian al-Holin leiriläisten palauttamisessa.

Entisen sisäministerin mukaan ”tilanne al-Holin leirillä on vakava ja on ollut jo kauan. Kokoomus on pitkään vaatinut hallitukselta selkeää linjaa asian ratkaisemiseksi”.

– Syksyn mittaan on ollut vuodettuja suunnitelmia, lausuntoja ja tiedotustilaisuuksia. Aina uuden tiedon myötä tarina on muuttunut, ja edelliset väitteet paljastuneet jopa epätotuuksiksi, Paula Risikko sanoi kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa al-Hol välikysymykseen.

Paula Risikon mukaan hallitus on toistuvasti vedonnut iltakoulussa käytyyn keskusteluun ja hiljaisen hyväksynnän antamiseen ulkoministeri Pekka Haaviston linjauksille.

– Kun on kysytty, mitkä ne linjaukset ovat, ei kukaan ole osannut kertoa. Hallituksen poliittisesta linjasta ei todella ole saanut selkoa. Kaiken huippu on, että näin vakavassa ja herkässä aiheessa vastuu on yritetty sälyttää yksittäiselle virkamiehelle. On näyttänyt siltä, että vastuuta ei halua ottaa kukaan.

Paula Risikon mukaan kokoomus edellyttää hallitukselta suoraselkäistä vastuunkantamista, avoimuutta tehdyistä päätöksistä sekä ryhdikkyyttä päätösten toteuttamisessa.

– Esitän seuraavaa epäluottamuslausetta: eduskunta toteaa, että ulkoministeri Haaviston toiminta on al-Holin leirillä olevien suomalaisten suhteen ollut salailevaa, ristiriitaista ja sekavaa. Ulkoministeri on myös toiminut ilman valtioneuvoston varsinaista päätöstä.

– Hallitus on salailullaan ja haluttomuudellaan linjata asiaa horjuttanut suomalaisten turvallisuuden tunnetta sekä tuhlannut arvokasta aikaa löytää keinot suomalaisten lasten pelastamiseksi. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi ulkoministeri ei nauti eduskunnan luottamusta.