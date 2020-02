Paula Risikko: Oppivelvollisuuden laajentaminen on väärä keino

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja panostaisi varhaisiin vuosiin ja perusasteelle.

Hallitus on valinnut väärän keinon yrittäessään ratkaista toisen asteen keskeyttämiset oppivelvollisuutta laajentamalla, kirjoittaa eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko (kok.) Ilkka-Pohjalaisen mielipidekirjoituksessaan.

– Tavoitteena on toki oltava, että jokainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon, jotta pärjää työelämässä ja elämässä yleensäkin, Risikko kirjoittaa.

– Valittu keino on kuitenkin väärä. Yleensä toimet toisella asteella ovat jo auttamatta myöhässä. Tarvitsemme panostuksia varhaisiin vuosiin ja perusasteelle.

Kokoomus on ehdottanut kaksivuotista esiopetusta. Risikon mukaan oppivelvollisuuden pidentäminen ei ratkaise peruskoulun ongelmia, kuten puutteellisia kirjoitus- luku- ja laskutaitoja.

– Tarvitaan peruskoulun vahvistamista ja joustavuuden lisäämistä. Toinen oppii tekemällä, toinen lukemalla. Tähän on opettajilla oltava resursseja. Oppimisen tukea on lisättävä ja opinto-ohjausta vahvistettava. Toisen asteen keskeyttämisen yksi merkittävimpiä syitä on väärä alan valinta.

Koko ikäluokalle ei Risikon mukaan pidä tarjota yhtä ratkaisua.

– Toimenpiteitä on kohdistettava erityisesti niille nuorille, joilla on ongelmia peruskoulussa ja jotka ovat vaarassa ”pudota” toisen asteen koulutuksessa. Syinä saattavat olla mielenterveys- tai päihdeongelmat tai yksinkertaisesti erilaiset oppimisvaikeudet.

Risikko myös pelkää uudistuksen rahoituksen olevan riittämätön.

– Varattujen määrärahojen riittämättömyys tulee haastamaan jo nyt köyhiä kuntia ja koulutuksen järjestäjiä, jotka joutuvat pahimmillaan tinkimään koulutuksen laadusta rahoittaakseen hallituksen hankkeen, hän arvioi.