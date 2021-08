Paula Risikko: Ministeriltä unohtunut, että päätökset perustuvat lakiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja kritisoi hallitusta, ettei se ota lainsäädäntöä vakavasti ja toimii hitaasti.

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Paula Risikko (kok.) vaatii hallitusta muuttamaan tartuntatautilakia. Lisäksi hän huomauttaa, että tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk.) kuluneen viikon aikana hehkuttama sosiaali- ja terveysministeriön päivitetty ohjauskirje aluehallintovirastoille ei riitä.

– Ministeriltä on unohtunut, että aluehallintovirastojen päätökset perustuvat aina lainsäädäntöön. STM:n ohjauskirje ei ole oikeudellisesti sitova eikä sillä voida ohittaa tartuntatautilain säädöksiä, Risikko muistuttaa.

Kulttuuri- ja tapahtuma-alan ahdinko on ollut tiedossa jo pitkään. Tartuntatautilaissa on edelleen säädetty, mikä on lähikontaktin määritelmä.

– Mikäli kahden metrin turvavälivaatimuksesta halutaan luopua, edellyttää se tartuntatautilain muutoksia. Hallituksen on viipymättä valmisteltava nämä muutokset, vaatii Risikko.

Eduskunta pystyy tarvittaessa ripeästäkin tekemään tarvittavat lakimuutokset. Sen sijaan Risikko korostaa hallituksen koronapolitiikan olevan monilta osin jälkijättöistä ja hidasta

– Eduskunnan perjantainen kokoontuminen on osoitus siitä, että eduskunnan kanta saadaan pikaisellakin aikataululla muodostettua. Kysymys on siitä, että hallitus ei itse ole ottanut kulttuuri- ja tapahtuma-alan vaatimuksia vakavasti, Risikko toteaa.