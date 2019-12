Paula Risikko: Hoitajien määrä ei ole yksi luku

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan hyvässä hoidossa tärkeää ovat asenne ja ammattitaito.

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko huomauttaa, että vanhusten hyvään hoivaan vaikuttaa muukin kuin henkilöstön lukumäärä.

Paula Risikko on jakanut Twitterissä Helsingin Sanomien uutisen vanhustenhoidossa tänä vuonna ilmenneistä ongelmista.

Toukokuusta lähtien hoivayhtiö Esperi Caren ulkoista laaturyhmää johtanut geriatrian emeritusprofessori Jaakko Valvanne toteaa HS:lle, että useassa hoivakodissa työntekijöitä on liian vähän vanhusten tarpeisiin nähden. Hänen mukaansa hoidon laatua ei kuitenkaan paranneta pelkästään hoitajien määrää lisäämällä.

– Samalla henkilöstömäärällä voidaan hoitaa samanlaisia ihmisiä hyvin tai huonosti. Hyvässä hoidossa on kolme tärkeää asiaa: asenne, ammattitaito ja johtaminen, Valvanne sanoo HS:ssa.

– Meiltä on puuttunut hyvässä kilvoittelu. Nyt on keskitetty hoitajien mitoitukseen kuin se olisi koko vanhustenhoidon tärkein asia. Laadun kehittäminen ja laatujohtaminen on jäänyt lapsenkenkiin.

Paula Risikon mukaan ”professori Valvanne on oikeassa”. Risikko sanoo kokeneensa entisenä hoitajana ja opettajana, että laatu koostuu monesta muustakin asiasta kuin vain hoitajien määrästä.

– ”Hyvässä hoidossa tärkeää ovat asenne, ammattitaito ja johtaminen”. Henkilöstön määrälläkin on merkitystä, mutta siihen vaikuttavat hoidettavien kunto ja edellä mainitut tekijät, Paula Risikko sanoo Twitterissä.

– Siksi ”määrä” ei ole yksi luku.

Professori Valvanne on oikeassa: ”Hyvässä hoidossa tärkeää ovat asenne, ammattitaito ja johtaminen”. Henkilöstön määrälläkin on merkitystä, mutta siihen vaikuttavat hoidettavien kunto ja edellä mainitut tekijät. Siksi ”määrä” ei ole yksi luku. https://t.co/X01nBBAwFI — Paula Risikko (@paularisikko) December 30, 2019