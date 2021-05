Paula Risikko: Lasten ja nuorten ongelmiin puututtava ajoissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja pitää opiskeluhuollon palvelujen siirtymistä maakuntiin huonona asiana.

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ja kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko on huolissaan lasten ja nuorten lisääntyneistä ongelmista, jotka ilmenevät jopa väkivaltaisuutena. Tällä hetkellä erikoissairaanhoitoon ohjautuu Risikon mukaan lapsia ja nuoria, joiden ongelmat eivät sitä edellyttäisi, jos apua olisi saatavilla tarpeeksi ajoissa.

– Erikoissairaanhoidon jonojen kasvu on merkki avun myöhästymisestä. Meidän on saatava kuntiin ja erityisesti perusterveydenhuoltoon palveluja, joilla voidaan lapsia ja nuoria auttaa aikaisemmin ja nopeammin heidän ongelmissaan, Risikko sanoo.

Hallituksen sote-uudistus uhkaa Risikon mukaan siirtää lapsille ja nuorille tärkeät opiskeluhuollon palvelut maakuntiin. Tämä johtaa pahimmillaan koulupsykologien ja -kuraattoripalvelujen vähentymiseen juuri nyt, kun niitä erityisesti kouluihin ja opiskelijoille tarvittaisiin.

– On tärkeää, että opiskeluhuollon palveluita on saatavilla lähellä oppilaita, koulun arjessa. Koulukuraattorien ja -psykologien siirto maakuntiin on yksiselitteisesti huono ratkaisu, jota asiantuntijat eivät ole kannattaneet, Risikko toteaa.

Korona-aika on tuonut mukanaan omat haasteensa. Huoli on yksinäisistä ja ahdistusta kokevista lapsista ja nuorista. Lisäksi on todennäköistä, että psykososiaaliset riskitekijät kasautuvat entisestään.

– Koronan jälkihoito on aloitettava välittömästi. Hoito- ja oppimisvelka kasvaa entisestään, jollei tilanteeseen tartuta. Tarvitsemme räätälöityä, moniammatillista ja ennen kaikkea oikea-aikaista, yksilöllistä varhaista tukea, Risikko toteaa.