Paula Risikko: Kriisi on vaatinut opettajilta paljon

Kokoomuksen kansanedustaja korostaa opettajien toiminnan merkitystä koronakriisissä.

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko korostaa, että myös opettajien ja rehtorien terveys ja työhyvinvointi pitää huomioida koronapandemian keskellä. Hän puhui aiheesta ”kokoomus ja opettajat”-tilaisuudessa lauantaina.

– Lähiopetuksessa olevat opettajat tulee suojata koronatartunnoilta kaikin keinoin. Lähiopetus on tärkeää monen oppilaan kohdalla, mutta on huomioitava myös opettajien terveys ja hyvinvointi. Opettajienkin keskuudessa on myös monia riskiryhmään kuuluvia henkilöitä.

Risikko peräänkuuluttaa asian huomioimista sekä valtakunnan tasolla että kuntien opetustoimessa.

– Opettajat ovat tehneet kaikkensa sen puolesta, että oppilailla on mahdollisuudet oppia, huolimatta koronapandemiasta. Tämän opettajat tekevät jopa oman hyvinvointinsa kustannuksella.

Risikon mukaan koronapandemia on vaatinut erityisen paljon opetuksen ammattilaisilta, jotka muunsivat lähiopetuksen vain muutamassa päivässä etäopetukseksi ja epidemian jatkuessa etäopetuksenkin tarve on jatkunut.

– Tämä on ollut Suomen historian nopein digiloikka. Sen aikaansaivat ammattitaitoiset opettajat ja rehtorit. Se vaati heiltä paljon. Samalla kun piti huolehtia opetuksen sujuvuudesta etänä, oli suuri huoli niistä oppilaista, joiden opiskelu ei sujunut hyvin. Oppilailla oli jopa henkistä pahoinvointia. Tämä kaikki kuormittaa edelleen opettajia sekä ajallisesti, mutta myös henkisesti.

Risikon mukaan etäopetukseen on hyvä siirtyä tautitilanteen sitä vaatiessa, mutta lasten ja nuorten sivistyksellisten oikeuksien tulee toteutua myös poikkeavissa opetusjärjestelyissä.