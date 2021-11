Paula Risikko: Kotipalveluiden saatavuus on turvattava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan kyseessä on kustannustehokas tapa tukea perheitä ongelmatilanteissa.

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko vaatii ministeriöltä ryhtiliikettä kotipalveluiden saatavuuden varmistamiseksi koko maassa.

Kotipalvelu on perheen avustamista jokapäiväiseen elämään liittyvissä tehtävissä ja toiminnoissa, jotka voivat liittyä asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen tai asiointiin. Tällä hetkellä sosiaalihuoltolaissa on kirjattuna mahdollisuus kotipalveluihin, mutta laki ei tuo vahvoja oikeuksia saada sitä. Kotipalveluja ei siten Risikon mukaan ole saatavissa riittävästi, varsinkaan perheille.

– Vaikka kyse on lakisääteisestä palvelusta, sitä ei kunnissa usein saa silloin, kun sitä tarvittaisiin. Kotipalvelu on kustannustehokas tapa tukea perheitä ongelmatilanteissa. Kotipalvelun tarve voi ilmetä muun muassa synnytyksen jälkeen, perheenjäsenten sairastuessa tai muissa perheiden yllättävissä kriisitilanteissa. Koronapandemia-aikakin on lisännyt monenmoista ahdinkoa perheissä, Paula Risikko toteaa tiedotteessa.

Sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueet vastaavat siitä, että kotipalveluita on oltava saatavilla.

– Pelkkä hallintouudistus ei kuitenkaan apua tuo, jos laki ei sitä oikeuta, tai jos jo nyt on pula kotipalveluista, Risikko sanoo.

Kansanedustaja esittää, että erityisesti palveluista tiedottamista olisi lisättävä ja perheille tarjottava helposti saatavilla olevia matalan kynnyksen palveluita.

– Nyt tarvitaan ministeriöltä ryhtiliike. Sosiaali- ja terveysministeriön on välittömästi käynnistettävä sosiaalihuoltolain päivitys ja muut toimet, jotta kotipalveluiden saatavuus oikeasti turvataan koko maassa. Ei ole oikein, että usein palvelua saa vasta, kun perhe päätyy lastensuojelun asiakkaiksi. Silloin perheiden ongelmat ovat usein jo pitkälle kehittyneet ja kustannuksetkin kasvavat, Paula Risikko toteaa.