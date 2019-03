Paula Risikko: Kaikki toimet käyttöön seksuaalirikosten ehkäisemiseksi

Puhemies sanoo uutisoituja lapsiin kohdistuneita rikoksia poikkeuksellisen kauheiksi.

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) sanoo, että tiedot lasten seksuaalisista hyväksikäyttötapauksista järkyttävät ja aiheuttavat syystä vaatimuksia lisätoimista tällaisten kammottavien rikosten estämiseksi.

– Tämä on hyvin järkyttävää. Uutisoidut lapsiin kohdistuneet rikokset ovat poikkeuksellisen kauheita jopa seksuaalirikollisuuden mittapuulla. Yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua tällaiseen. Uhrien on saatava apua ja syylliset on tuomittava, Paula Risikko toteaa tiedotteessaan.

Hänen mukaansa tämä ei riitä.

– On katsottava eteenpäin ja pyrittävä estämään mahdollisimman moni tuleva rikos. Siksi aiheen ympärillä on tehtävä kaikki mahdollinen ja etsiä laajalla asiantuntijoiden yhteistyöllä tärkeimmät keinot näiden rikosten estämiseksi.

Risikon mukaan oikeaan suuntaan vaikuttavia toimenpiteitä on jo käynnistetty.

– Olemme päättäneet laajasta listasta toimenpiteistä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön puuttumiseksi. Esimerkiksi paikallispoliisin ja Keskusrikospoliisin resursseja lisättiin seksuaalirikosten torjuntaan erityisesti internetissä. Tällä rahalla pystytään palkkaamaan kaksi nettipoliisia jokaiselle poliisilaitokselle. Samalla pyritään estämään grooming-ilmiötä ja saattamaan rikolliset vastuuseen, Risikko sanoo.

– Ennaltaehkäisy on tärkeää. On huomattava, että poliisi voi toimia vasta sitten kun rikos on jo tapahtunut. Tuomiokaan ei poista sattunutta vahinkoa. Suurin uhka on ymmärtämättömyys. Asioista on pakko ottaa selvää ja opetella itse.

– Vanhemman vastuulla on opettaa ja kasvattaa lapsensa. Tietoturvan osalta kaikkia palveluita ei ole pakko käyttää – ei ole pakko jakaa sijaintiansa tai arkaluonteista tietoa, mutta kun käyttää ja jakaa, on hyvä ymmärtää sen sisältämät riskit.