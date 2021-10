Paula Risikko: Ikäihmisten oikeutta palveluihin vahvistettava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan hoitajamitoitus ei ratkaise ikäihmisten ongelmia.

Kokoomuksen kansanedustajan, sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Paula Risikon mukaan ikäihmisten oikeutta palveluihinsa tulisi vahvistaa.

– Vanhuspalvelulailla pyrittiin aikoinaan varmistamaan ikäihmisten palvelujen riittävyys ja laatu sekä parantamaan ikääntyneiden asemaa ja hyvinvointia. Voimaantullessaan laki oli kuitenkin vesitetty, Risikko sanoi Kansallisen senioriliiton 50-vuotisjuhlassa sunnuntaina Finlandia-talossa.

– Vahvoja oikeuksia palveluihin ei ole. Palvelut ovat määrärahasidonnaisia, eli jos kunnalla ei ole rahaa, ei palveluja välttämättä anneta, vaikka tarve olisi todettu. Oikeuksien vahvistaminen lakiin on kaiken perusta, hän totesi.

Risikon mukaan Suomessa on paljon laadukkaita palveluja ikääntyneille kansalaisille. Samoin meillä on osaavaa ja vanhustyöhön motivoitunutta henkilöstöä. Ongelmia on hänen mukaansa kuitenkin runsaasti.

Esimerkiksi erilaisia senioriasumisvaihtoehtoja ja toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta ei ole riittävästi tarjolla. Myös kotiin tuotavien palvelujen ja omaishoidon tuen saatavuudessa on ongelmia. Suurin osa asiakkaista on kotihoidossa, mutta henkilöstöstä kotihoidossa työskentelee vain kolmannes.

Kaavamainen hoitajamitoitus on sen sijaan aiheuttanut kokoomusedustajan mukaan jopa sen, että hoitopaikkoja on jouduttu sulkemaan, koska hoitajia ei ole tarpeeksi saatavilla. Tämä on aiheuttanut sen, että myös ne ikäihmiset ovat kotihoidossa, jotka tarvitsisivat ympärivuorokautista hoivaa.

– Liian usein ikääntynyt henkilö joutuu myös odottamaan ja jonottamaan tarvitsemiaan palveluja. Vanhuspalvelulain mukaan kiireellinen palvelu tulee järjestää heti ja kiireetön palvelu viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksenteosta. Vanhuspalvelulakia on kiristettävä myös siten, että palvelusuunnitelma on velvoittava ja kiireetön palvelu on järjestettävä paljon nopeammin, totesi Risikko.

Kokoomusedustajan mukaan henkilöstön määrän tulisi perustua autettavien kuntoon. Mitä huonompikuntoisia asiakkaita, sitä enemmän hoitajia ja muita erikoisosaajia tarvitaan.

– Sivistyksen mitta on se, miten yhteiskunta pitää huolta eri ikäisistä ja eri elämäntilanteessa olevista kansalaisistaan, Risikko totesi.