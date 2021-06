Paula-myrskyn aiheuttamien vikojen korjaaminen jatkuu

Helikopterit tarkastavat edelleen alueen tuhoja.

Paula-myrskyn aiheuttamia vikoja korjataan muun muassa Taivalkoskella, Pudasjärvellä ja Kuusamossa, kertoo verkkoyhtiö Caruna tiedotteessaan.

Asentajia on töissä kymmeniä eri puolilla laajaa tuhoaluetta. Tuhoja kartoitetaan edelleen muun muassa kahden helikopterin avulla.

Yhtiön arvion mukaan keskijänniteverkon viat saataneen korjattua juhannuksen aikana, mutta koteihin ja vapaa-ajanasuntoihin sähköä jakelevan pienjännitteisen verkon vikojen korjaamiseen menee arviomme mukaan vielä useita päiviä.

– Kun keskijänniteverkon viat on saatu korjattua, siirrytään korjaamaan pienjännitteisen verkon vikoja. Helikopterit ovat tänäänkin lentäneet ja lentävät parhaillaan alueella kartoittamassa tuhoja. Särkiluoman alueella kopterin avulla sahataan puustoa pois sähkölinjoilta. Johtoja ja puita on maassa paljon, joten muistutamme, että annetaan ammattilaisten korjata vauriot. Varoetäisyys matalalla ja maassa oleviin johtoihin on 20 metriä. Helikopteriin etäisyys on vähintään 90 metriä, käyttötoiminnan johtaja Jörgen Dahlqvist muistuttaa.

Enimmillään sähköttömiä asiakkaita oli noin 6 000 heti myrskyn jälkeen. Nyt juhannusaattona sähköttömiä asiakkaita keskijänniteverkon vikojen osalta on vielä reilut 700 ja pienjännitteisen verkon osalta useita satoja.

Myrskytuhojen laajuus ja paikoitellen erittäin hankalat olosuhteet maastossa vaikuttavat töiden edistymiseen.