Paukkuvia pakkasia luvassa osaan maata

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kovimmat pakkaset saadaan etelään ja itään, muualla on lauhempaa.

Kovia pakkaskelejä on luvassa lauantaina etenkin etelään ja itään, Ilmatieteen laitos kertoo. Lämpötilat vaihtelevat siellä päivän aikana paikoittain -25 ja -20 asteen välillä ja sää muuttuu osittain selkeämmäksi.

Aivan yhtä korkeisiin pakkaslukemiin ei ylletä maan muissa osissa, joissa lämpötila vaihtelee -15 ja -5 asteen välillä. Maan länsirannikolle on luvassa hieman tätä lauhempaa pakkassäätä. Lämpötilat vaihtelevat siellä -13 ja -3 asteen välillä.

Lauantaina Lapissa pakkasta on -10 asteesta -1 asteeseen. Etelä- ja Keski-Lapissa pakkanen on hieman tätä kireämpi. Lämpötila on siellä 7–14 pakkasastetta.

Forecan mukaan sunnuntaina Lapissa voidaan kuitenkin kokea kireitä, 15–20 asteen pakkasia.

Sunnuntaina pakkassää lauhtuu etelässä ja idässä. Pakkasta on noin 4–9 astetta pilvisen sään vuoksi. Siellä missä pilvisyys on vähäisempää, pakkanen voi kuitenkin laskea yli kymmeneenkin (10) asteeseen.