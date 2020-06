Paukkupatruunoita korvataan uudella järjestelmällä

LKS 20060310 : Ulkoasiainvaliokunta julkisti sotilaallista kriisinhallintaa koskevan mietinnön 10. maaliskuuta 2006. Ulkoasiainvaliokunnan mukaan ehdoton YK-valtuutus ei enää palvele kriisinhallinnan tavoitteita. LKS 20051124 KUVITUSTA STT:N JUTTUUN - KYSELY: SUOMLAISET HALUAVAT YK-VALTUUTUKSEN EU:N SOTILAALLISELLE VÄLIINTULOLLE : (FILES) SANTAHAMINA - SOTILASALUE: Sotilas rynnäkkökivääreineen Santahaminassa. Santahaminan saari Helsingissä tulee puolustusministeriön selvityksen mukaan säilyttää ennallaan ja sotilaskäytössä. ... A Finnish soldier holding an assault rifle on the garrison island of Santahamina in the eastern part of Helsinki. LEHTIKUVA / KIMMO MÄNTYLÄ