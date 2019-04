PAU: Postin toiminta äärimmäisen vastuutonta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

PAU tuomitsee jyrkästi Postin suunnitelmat myymäläverkostonsa alasajosta.

– Posti osallistuu taas kerran Suomen kurjistamiseen potkimalla satoja työlleen ja työnantajaansa sitoutuneita postilaisia työttömiksi. Eduskuntavaalit käytiin eilen ja nyt Posti käyttää tilannetta hyväksi törkeimmällä mahdollisella tavalla, koska maassa on toimitusministeristö vailla toimivaltaa ja hallitusneuvottelut ovat vasta tulossa. Tämä on raakaa peliä, jolle pitää saada piste,suomii Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU.

Posti ilmoitti tänään käynnistävänsä yt-neuvottelut Postin palvelupisteverkostossa eli kaikissa Postin myymälöissä. Irtisanomisuhassa on myymälöiden 124 työntekijää ja toimihenkilöä.

Vain muutamaa tuntia aiemmin Posti ilmoitti käynnistävänsä yt-neuvottelut Postipalveluiden tuotannon linjaorganisaatiossa ja ohjauskeskuksessa, jossa irtisanomisuhan alla on 120 esimiestä ja toimihenkilöä. Näissä kahdessa erillisessä yt-menettelyssä irtisanomisuhan alla on yhteensä 244 henkilöä.

PAU:n mukaan henkilöstö otti tiedon myymäläverkoston alasajosta ja esimiesten sekä toimihenkilöiden tulevista irtisanomisista järkyttyneinä vastaan.

– Postin myymäläverkoston osaavia ammattilaisia laitetaan työttömyyskortistoon ja asiakkaille kerrotaan, että palvelut paranevat. Automaatti- ja nettipalvelut, eivät koskaan korvaa ammattilaisen antamaa neuvontaa ja tukea, kun asiakkaalla on tarve löytää ratkaisu lähettämiselle. Tuotannon esimies- ja hallinto-organisaatio on jo pitkään viestittänyt meidän edunvalvojien kautta, että heidän työtaakkansa on kohtuuton, toimihenkilöiden valtakunnallinen pääluottamusmies Mirja Sandberg sanoo.

PAU sanoo, että Posti ajoitti myymälöiden lakkauttamisen tarkasti.

– Eduskuntavaalien tarkastuslaskenta on vasta tulossa, joten valtionyhtiö voi puuhata ihan mitä haluaa. Toimitusministeristöllä ei käytännössä ole toimivaltaa tällaisessa tilanteessa. Näin Posti toimi myös neljä vuotta sitten edellisten vaalien jälkeen, kun noin sadasta myymälästä lakkautettiin valtaosa. Nyt loputkin suljetaan. Postille on jäämässä suunnitelmien mukaan vain kolme omaa myymälää: Helsinkiin, Jyväskylään ja Rovaniemen Napapiirille. Tällä hetkellä myymälöitä on 21.

PAU:n mukaan Posti on ajanut viime vuosien yt-neuvotteluissa esimiehet kestämättömän työtaakan alle.

– Vastuualueita on suurennettu ja työmäärä kasvatettu epäinhimilliselle tasolle, josta esimiehet eivät enää voi selviytyä. Tänään ilmoitetut yt-neuvottelut ovat viimeinen niitti. Valtion olisi syytä puuttua omistajana Postin johdon tekemisiin. Peli on vihellettävä poikki viimeistään nyt tai maamme postipalvelut romutetaan lopullisesti.