Ministeri Liam Fox vaatii kansanäänestyksen tuloksessa pysymistä.

Iso-Britannian hallituksen ulkomaankauppaministeri Liam Fox toteaa BBC:llä, että EU:ssa pysymisen puolesta äänestäneet kansanedustajat koettavat varastaa kansalta päätösvallan Brexitistä.

Parlamentissa on vireillä useampia esityksiä, joilla on tarkoitus estää Iso-Britannian sopimukseton EU-ero 29. maaliskuuta. Jälleen on nostettu esille mahdollisuus uuden kansanäänestyksen järjestämisestä.

– Kansa kannattaa eroa ja parlamentti EU:ssa pysymistä. Parlamentilla ei ole oikeutta kaapata Brexitiä. Parlamentti on sopinut kansan kanssa, että kansa tekee päätökset ja parlamentti kunnioittaa niitä, Fox tilittää.

Ministerin mukaan kansanäänestyksen tuloksen väheksymisen seuraukset politiikkaan olisivat tähtitieteelliset. Fox itse on EU-eron kannalla.

Parlamentti hylkäsi selkein luvuin valmistellun esityksen EU-erosta viime viikolla. Pääministeri Theresa May kohtaa parlamentin uudestaan maanantaina, jolloin hänen on tarkoitus esitellä näkemyksiään siitä, miten Brexit on edennyt ja miten Britannian EU-eroa viedään eteenpäin.