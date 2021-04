Parkkiyhtiö vaati ilman syytä henkilötunnuksia – isot sakot

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tietosuojavaltuutettu määräsi 75000 euron seuraamusmaksun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen rikkomisesta.

ParkkiPate Oy sai Tietosuojavaltuutetun toimistolta 75 000 euron seuraamusmaksun Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen rikkomisesta.

Valtuutetun tiedotteen mukaan yritys on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti.

Yrityksestä oli tehty useita kanteluja tietosuojavaltuutetulla. Tietosuojavaltuutetun toimistolle kannelleet henkilöt ovat pyytäneet rekisterinpitäjältä muun muassa tietoa siitä, mistä heidän henkilötietonsa oli hankittu ja millä perusteella henkilötietoja käsitellään. Lisäksi hakijat ovat pyytäneet esimerkiksi pääsyä omiin tietoihinsa tai tietojen poistoa.

ParkkiPate Oy on kieltäytynyt toimittamasta tietoja ennen kuin se on varmistunut pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä. Tunnistamista varten rekisterinpitäjä on vaatinut pyyntöjen esittäjiä toimittamaan muun muassa henkilötunnuksensa ja osoitteensa.

ParkkiPate Oy:n näkemyksen mukaan se ei voinut tunnistaa riittävällä tavalla pelkän nimen ja valvontamaksulle annetun asianumeron perusteella, mistä pysäköinninvalvontamaksusta on kysymys.

Tietosuojavaltuutettu muistuttaa, että rekisteröidyn tunnistamista varten ei tule kerätä tietoja laajemmin kuin on tarpeen. Jos rekisterinpitäjällä on perusteltua syytä epäillä pyynnön tehneen henkilöllisyyttä, se voi pyytää lisätietoja henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Tietojen minimoinnin periaatteen mukaisesti tietoja ei kuitenkaan tule pyytää enempää kuin tunnistamista varten on tarpeen.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että rekisterinpitäjä on toiminut yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti käsittelemällä säännönmukaisesti henkilötietoja laajemmin kuin olisi tarpeen tunnistamista varten. Asiassa ei myöskään esitetty mitään sellaista, joka osoittaisi, että rekisterinpitäjällä olisi ollut perusteltua syytä epäillä pyynnön tekijän henkilöllisyyttä. Rekisterinpitäjän olisi siis pitänyt toteuttaa rekisteröityjen pyynnöt tietoihin pääsystä.

Puutteita havaittiin myös tavoissa, joilla ParkkiPate Oy informoi rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että yrityksen toiminnassa on ollut kysymys yleisen tietosuoja-asetuksen säännönmukaisesta rikkomisesta. Tietosuojavaltuutettu antoi rekisterinpitäjälle huomautuksen henkilötietojen käsittelystä yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti ja määräsi rekisterinpitäjän muuttamaan käytäntönsä lainmukaisiksi.

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi yritykselle 75 000 euron suuruisen seuraamusmaksun.

Tietosuojavaltuutetun ja seuraamuskollegion päätöksistä voi valittaa hallinto-oikeuteen, eivätkä ne ole vielä lainvoimaisia.