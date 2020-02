Parkkisakkoja hälytysajossa olleille poliiseille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n kansanedustaja vaatii pysäköinnillä rahastamisen estämistä.

SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen vaatii tänään lähetekeskustelussa pysäköinninvalvonnan palauttamista kunnallisille pysäköinninvalvojille.

Kansaedustajan mukaan yksityisten pysäköinninvalvontafirmojen sakotuskäytännöt ovat ylittäneet jo laillisuuden rajat. Hän kertoo, että pysäköintivirhemaksuja on jaettu laillisesti autonsa pysäköineille asukkaille ja jopa hälytysajossa olleille poliiseille.

– Rahastuksen kohteeksi joutuneet ovat reklamoineet aiheettomista sakoista parkkifirmoille, mutta nämä eivät oikaise päätöksiään. Vaikka päivänselvä vääryys on tapahtunut, kynnys lähteä peräämään sakkoon muutosta oikeusteitse on korkea, koska prosessi on hidas ja kallis, Kiljunen sanoo.

Alalle tulleet valvontayritykset ovat Kiljusen mukaan ”laajentanet tuottoisaa toimintaansa ostoskeskusten ja taloyhtiöiden lisäksi muidenkin kiinteistöjen ja tonttien omistajien alueille”. Hän katsoo, että pysäköinninvalvonta olisi säädettävä lailla julkiseksi tehtäväksi.

– Se, että virhemaksut ovat yksityisten yritysten merkittävä tulonlähde, ohjaa yritysten palkkaamat pysäköinninvalvojia määräämään mahdollisimman paljon valvontamaksukehotuksia. Lisäksi riidanalaiset saatavat annetaan nopeasti perintäfirmojen karhuttaviksi. Tämän takia yksityisten parkkifirmojen toiminta koetaan rahastukseksi, jossa ei ole mitään rajaa, Kiljunen katsoo.

– Tällaista rahastusjärjestelmää ei olisi pitänyt koskaan luoda. Kansanedustajien on nyt korjattava laki, jotta oikeus ja kohtuus toteutuvat.

Kiljusen lakialoitteen on allekirjoittanut yhteensä 122 eri puolueiden kansanedustajaa. Suurimpia yksityisiä pysäköinninvalvonnan yrityksiä Suomessa ovat muun muassa Q-Park Finland, Autoparkki Norden ja ParkkiPate.