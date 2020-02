Parkkipaikka on vaaran paikka

Liikennevahinkojen määrä kasvoi vuonna 2018 lähes viisi prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.

Liikennevakuutuksesta korvattuja vahinkoja sattui vuonna 2018 kaikkiaan 102 162. Vahingoista 44 prosenttia tapahtui parkkipaikoilla, kertoo Onnettomuustietoinstituutti OTI.

Vuoden 2018 liikennevahingoista 82 prosenttia oli omaisuusvahinkoja ja 18 prosenttia henkilövahinkoja. Yleisin vahinkotyyppi oli peruutusvahinko, vahingoista tapahtui peruutettaessa lähes joka kolmas.

Henkilövahingoista puolet oli yksittäisonnettomuuksia eli sellaisia onnettomuuksia, joissa on osallisena vain yksi ajoneuvo ja sen matkustajat. Omaisuusvahingoista yksittäisonnettomuuksia oli viidennes. Valtaosa liikennevahingoista (75 %) aiheutui henkilö- tai pakettiautolla.

– Kun liikennevahinkoja tarkastelee pidemmällä aikavälillä, huomaa vahinkojen vähenemisen hidastuneen viime vuosina. Vahinkojen määrä on pysynyt lähes ennallaan, toissa vuonna määrässä oli jopa nousua. Teknologian ja liikennejärjestelmän kehittämisellä on mahdollisuus vähentää liikennevahinkoja. Toistaiseksi teknologian kehitys ei kuitenkaan ole vähentänyt kolareita yhtä nopeasti kuin on toivottu. Lisäksi on hyvä huomata, että myös jokainen kuljettaja voi omalla toiminnallaan pyrkiä välttämään vahinkoja, OTIn liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari arvioi.

Mopolla ja moottoripyörällä aiheutuneiden vahinkojen määrä on pysynyt viime vuosina suurin piirtein ennallaan. Vuonna 2018 sattui 2 800 mopovahinkoa ja 2 300 moottoripyörävahinkoa.

Pahimmat kolaripiikit osuivat vuonna 2018 kolmen viikon jaksolle tammikuun puolivälin jälkeen, jolloin keliolosuhteet olivat vaikeita. Piikkipäivinä sattui 529–569 vahinkoa, kun keskimäärin vahinkoja sattuu päivässä noin 280. Kolmannes kaikista liikennevahingoista sattui lumisella tai jäisellä kelillä.