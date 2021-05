Parkkipaikalla kolarointi maksaa usein yli tuhat euroa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pysäköintialueiden liikennevahingot ovat 45 prosenttia kaikista korvatuista liikennevahingoista.

LähiTapiola kiinnittää tiedotteellaan huomiota pysäköintialueiden liikennevahinkoihin. Onnettomuustietoinstituutin mukaan vakuutusyhtiöt maksoivat 2019 lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvauksia 44 746:sta pysäköintialueella sattuneesta vahingosta.

Pysäköintialueiden peltikolareita ja muita vahinkoja korvataan myös ajoneuvon vapaaehtoisesta kaskovakuutuksesta, joten niitä on paljon enemmän kuin OTIn raportoimat 44 746. Monet kolhut eivät myöskään päädy vahinkotilastoihin, jos niitä ei korjauteta hyödyntäen vakuutuskorvauksia.

– Henkilöautojen koot ovat olleet kasvamaan päin viime vuosikymmeninä, mikä voi vaikeuttaa parkkiruutuun osumista tai oman auton ulottuvuuksien hahmottamista. Peltikolareiden riski on tietysti sitä suurempi, mitä enemmän on liikennettä: esimerkiksi arki-iltapäivisin kauppojen parkkipaikoilla riittää vilskettä ja kesän edetessä liikenne lisääntyy matkakohteissa ja maanteiden taukopaikoilla, LähiTapiolan autopalveluista ja liikenneturvallisuudesta vastaava johtaja Tapani Alaviiri sanoo.

– Parkkipaikkojen riskitilanteille ovat tyypillisiä ahtaat tilat ja se, että ajoneuvot ovat liki toisiaan. Tällöin kolhu voi syntyä jo avaamalla auton oven naapuriauton kylkeen.

Haastavia ovat myös tilanteet, joissa peruutetaan tai väistetään toista ajoneuvoa pysäköintialueen ajoväylällä. Jos siis mahdollista, auto kannattaa pysäköidä loitommas tai ajaa se ruutuun niin, että pääsee lähtemään keula edellä.

Harmittomalta näyttävän kolhun korjauskustannukset voivat Alaviirin mukaan nousta yllättävän suureksi, jos peltiä pitää oikoa ja esimerkiksi erikoismaalipintaa tai tekniikkaa uusia.

– Tyypillinen korvaamamme auton pysäköintivahinko maksaa noin tuhat euroa. Usein korvaussummat nousevat kuitenkin tätä suuremmiksi, jolloin vakuutusturvan merkitys korostuu.

Näin vakuutusyhtiö neuvoo ehkäisemään kolhuja pysäköintialueilla näin

* Vältä peruuttamista, jos mahdollista. OTIn tilastojen mukaan noin puolet pysäköintialueiden liikennevahingoista sattuu peruuttaessa.

* Muista väistämissäännöt. Parkkiruudusta liikkeelle lähtevällä tai pysäköintialueelta muun liikenteen sekaan liittyvällä on väistämisvelvollisuus. Parkkialueen ajoväylillä oikealta tuleva ajaa perussäännön mukaan ensin, ellei väistämisvelvollisuutta ole ohjattu toisin liikennemerkeillä.

* Katso rauhassa ympärille. Lähtiessä liikennetilanteen kehittymistä voi ennakoida jo autolle saapuessa. Onko muita lähdössä liikkeelle tai tulossa parkkialueelle?

* Pysäköi auto loitommas. Muutamia kymmeniä metrejä enemmän kävelemällä voit säästää vaikeaan pysäköintiin kuluvan ajan.

* Säädä auton peilit ja hyödynnä turvateknologiaa. Onhan auton tausta- ja sivupeilit säädetty juuri kuljettajalle sopiviksi? Auton turvateknologiaan, kuten peruutuskameraan tai pysäköintitutkaan, on hyvä tutustua ennalta, jotta sitä osaa hyödyntää tarpeen tullen.

* Pyydä rohkeasti apua. Jos et kuljettajan paikalta näe muuta liikennettä esimerkiksi kulman tai pylvään takia, ei ole väärin pyytää apua. Toinen henkilö voi puheen ja käsimerkkien avulla auttaa pois kiperästä tilanteesta.