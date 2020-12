Parissa viikossa 17 tartuntaa − koulu aloittaa massatestauksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vantaalla Kilterin koulussa on todettu viimeisten parin viikon aikana yhteensä 17 koronavirustapausta.

Vantaan kaupungin mukaan ison tartuntamäärän vuoksi kaupungin tartuntatautiviranomainen on päättänyt ottaa koronavirusnäytteen kaikilta koulun 7.−9. luokkien oppilailta ja henkilökunnalta. Testit otetaan riippumatta siitä, onko henkilöillä oireita.

Seulonnalla pyritään löytämään mahdolliset oireettomat taudin kantajat. Testeihin osallistuminen ei ole pakollista.

Ensimmäiset seulontanäytteet otetaan perjantaina 4.12.2020, ja näytteidenotto jatkuu, kunnes kaikki 7.−9. luokat sekä henkilökunta on seulottu. Jos henkilö on karanteenissa, näyte otetaan vasta, kun karanteeni on loppunut ja henkilö palaa koululle.

Vantaalla on toteutettu vastaavia kouluseulontoja aiemmin kahdesti.

Lehtikuusen koulun 5.‒9. luokkien COVID-19-seulonnassa otettiin marraskuussa lähes 400 näytettä. Vantaan kaupunki kertoi, että niistä 1,8 prosenttia oli positiivisia. Aiemmin Rekolanmäen koulussa tartuntatautien yksikkö teki testit neljälle luokalle. Yhteensä tartuntoja todettiin 23. Testi tehtiin 60 oireettomalle ihmiselle, ja näistä testeistä kuusi oli positiivisia.