Pariskunnat pääsevät nyt naimisiin videopuhelulla

Koronakriisissä kamppailevan New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo ilmoitti uudesta asetuksesta, jonka myötä siviilivihkimisiä voidaan toteuttaa myös videoyhteyden avulla.

Cuomo totesi, ettei aviotodistuksia tarvitse jatkossa noutaa paikan päältä.

CBS-kanavan mukaan kuvernööri sai suorapuheisesta tiedotustilaisuudestaan runsaasti kielteistä palautetta.

– Avioliittoja koskevasta toimenpiteestä on koitunut minulle kaikkein eniten harmia. Sanoin, ettei kenelläkään ole enää mahdollisia tekosyitä naimisiinmenon tiellä. Sain sen myötä kaikenlaisia ilkeitä kommentteja, Andrew Cuomo sanoi.

Suuri osa New Yorkin maistraateista oli aiemmin suljettu koronavirustilanteen vuoksi.

