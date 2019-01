Pariisi kärkkyy haavoittunutta Lontoota ahnaasti

Brexit-efekti lisää Pariisin houkuttelevuutta. Esimerkiksi arvoasuntojen kauppa on vilkastunut.

Britannian eroprosessi EU:sta käy yhä kaoottisemmaksi. Brexit-yö 29. maaliskuuta on vain kahden kuukauden päässä. Epävarmuus johtanut siihen, että moni Britannia toimiva yritys on joko aikeissa lähteä maasta tai on jo päättänyt lähteä, kuten viihdejätti Sony, joka ilmoitti kuluneella viikolla sitten pääkonttorinsa lähtevän Lontoosta.

Suomessa on arvioitu, että Frankfurt kilpailee Lontoon kanssa, mutta Pariisi on vaivihkaa noussut kovimmaksi haastajaksi. Pariisia on markkinoitu tehokkaasti vaihtoehtona yrityksille, joille Lontoo on näyttäytynyt ainoana oikeana sijaintipaikkana.

Pariisia markkinoiviin yksikköihin kuuluu Paris Region Entreprises, joka toimii Pariisin aluehallinnon yhteydessä. Pääjohtaja Lionel Grotto kertoo, että Euroopan lisäksi yksikkö on aktiivinen Kiinassa sekä USA:n itä- ja länsirannikolla. Myös Suomeen kohdistetaan yritysten ja osaajien houkuttelua.

Paris Region Entreprises vaikuttaa pankkeihin ja yrityksiin sekä huippujohtajiin ja osaajiin. Britanniassa noin puoli miljoonaa ranskalaista, joista iso osa aikoo palata kotiin Brexit-efektin vuoksi. Kiinteistövälittäjät ovat jo havainneet, että kiinnostus Pariisin arvoasuntoja kohtaan kasvaa Kanaalin toisella puolella.

Pariisilla on lukuisia valtteja. Pariisi on euroalueen ainoa globaali metropoli, asukkaita on 12 miljoonaa. Pariisi on aito maailmankaupunki ja sen rinnalla Frankfurt (750 000 as. alueella 5,8 milj.) on pikkukaupunki. Pariisi on pystynyt kokoamaan toiminnalliset vahvuutensa paketiksi ja alueen tukena ovat myös uudet kehittämiskäytävät rannikolle, pohjoiseen ja itään. Frankfurtin hajanainen seutu puolestaan jakaantuu kolmeen osavaltioon.

Pariisi tarjoaa houkuttelupakettiaan yhdeltä luukulta. One stop shop on jo vienyt läpi 160 hanketta, joissa Pariisiin on saatu 7 200 työpaikkaa. Lontoosta Pariisiin työpaikkoja siirtävistä yrityksistä suurimpia ovat HSBC-pankki ja Bank of America.

Pääjohtaja Grotto huomauttaa, että kun investoija tarkastelee Euroopan poliittista karttaa, se näyttäytyy erilaisena kuin päivittäisissä uutisissa. Sijoituspaikasta päätettäessä ratkaisevia tekijöitä ovat vakaus, verotus, säännösympäristö ja arjen sujuvuus henkilöstölle.

Pariisin aluetta johtaa aiemmin talousministerinä toiminut Valérie Pecresse. Hän toimii tiiviisti yhdessä presidentti Emmanuel Macronin kanssa. Macronin kaudella toteutetut laki- ja verouudistukset ovat tehneet Pariisista aiempaa houkuttelevamman.

Ranskan ja Pariisin kutsua kuullaan myös meillä. Suomessa toimivia yrityksiä ja osaajia houkutellaan siirtymään Ranskaan joukkoon, jossa on jo yli sata yritystä ja lähes 15 000 suomalaista. Vuosina 2015–2017 Pariisiin saatiin Suomesta seitsemän uutta yritystä.

Teksti: Hannu Taavitsainen