Pardia vaatii te-palveluihin lisäresursseja ja aktiivimallista luopumista

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simolan mielestä paras keino työttömyyden hoitoon on panostaa reilusti ja kunnolla te-palveluihin ja työvoimaviranomaisten resursseihin.

Suomessa ei voida soveltaa ns. Tanskan mallia ilman että panostetaan työllistämispalveluihin, työttömien tukitoimiin ja palkkatukeen nykyistä merkittävästi enemmän.

– Nyt Tanskan mallista on otettu käyttöön leikkuri, mutta porkkanat puuttuvat, Niko Simola sanoo.

Hänen mukaansa työttömyysturvan aktiivimalli tarkoittaa työttömälle työttömyysturvan selvää leikkausta ja lisääntynyttä byrokratiaa.

– Aktiivinenkaan työtön ei voi vaikuttaa omaan työllistymiseensä, jos työ- ja koulutuspaikkoja ei riitä kaikille.

Simolan mielestä malli on kohtuuton ja kohtelee työttömiä hyvin epäoikeudenmukaisesti esimerkiksi asuinpaikan perusteella. Työttömien muuttaminen työn perässä ei ole yksinkertaista, eikä se useinkaan automaattisesti onnistu esimerkiksi perhesyistä.

– Työvoimapalveluihin on suunnattava merkittävästi lisäresursseja, jotta työttömällä on mahdollisuus asianmukaisiin palveluihin. Lisäksi työttömien mahdollisuuksia kouluttautua työttömyysturvalla on selkeästi parannettava varsinkin silloin, jos työtä kovasta yrityksestä huolimatta ei löydy.