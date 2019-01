Paras trollaus ikinä? Näin voi välttää ikävät juhlapäivät

Merivoimien historioitsija Simon Harley on jakanut Twitterissä 119 vuotta vanhan tarinan matkustajahöyrylaiva Warrimoon matkasta. Harley kutsuu laivan kapteeni John Phillipsin tempausta vuodenvaihteessa 1899−1900 ”parhaimmaksi trollaukseksi ikinä”.

Tarinan perusteella uudenvuodenaaton juhlat on mahdollista välttää, jos sattuu olemaan oikeaan aikaan keskellä Tyyntä valtamerta lähellä kansainvälistä päivämäärärajaa.

Vancouverista Australiaan matkalla vuoden 1899 lopussa olleen Warrimoon kapteeni Phillips päätti käyttää hyödyksi hauskan mahdollisuuden. 30. joulukuuta hän pyysi neljä kartturia laivan kannelle tarkistamaan laivan sijainnin viiden minuutin välein.

Tasan puoliltaöin alus oli päiväntasaajalla pisteessä, jossa se ylittää kansainvälisen päivämäärärajan.

Koska päivämääräraja ylitettiin juuri keskiyön aikaan, laivalla olleet eivät eläneet lainkaan päivää 31. tammikuuta vaan päivämääräksi vaihtui saman tien 1. tammikuuta 1900. Warrimoo oli tuolloin keskiyön hetkellä samaan aikaan paitsi eri vuosisadoilla myös kahdessa eri vuodenajassa: sen keula oli eteläisellä pallonpuoliskolla, jossa oli kesä, ja sen perä pohjoisella pallonpuoliskolla, jossa puolestaan oli talvi.

− En ollut koskaan ennen kuullut kenenkään tekevän näin, enkä usko vastaavaa tapahtuvan ennen vuotta 2000, John Phillips oli kommentoinut.

Jos matkaa taittaisi päinvastaiseen suuntaan kuin Warrimoo, on mahdollista viettää sama päivä kahteen kertaan.

119 years ago Captain John Phillips made sure his passengers literally didn’t have a New Year’s Eve to celebrate the new century. The greatest troll of all time. #history pic.twitter.com/NFX9MoaN9F

— Simon Harley (@simonharley) December 31, 2018