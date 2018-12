”Paras joululahja” – ilmastopolitiikan tavoitteista sopu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaiset jättäytyi sovun ulkopuolelle.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayahin mielestä tärkeintä on, että eduskuntapuolueet ovat linjanneet kunnianhimon tasosta eli ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen ilmastopaneeli IPCC:n raporttiin pohjautuen.

– Kansalliset toimenpiteet on jätetty seuraavalle hallitukselle aika pitkältä, mutta siihen on tuotu koko joukko esimerkkejä, mitä ne voisivat olla. Siinä mielessä voisi sanoa, että tässä on riittävästi kunnianhimoa, Essayah kertoi eduskuntapuolueiden tiedotustilaisuudessa neuvottelujen jälkeen.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) kertoi konkreettisesta tavoitteesta, että Suomi lähtee ajamaan EU:n osalta 55 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 1990 verrattuna nykyisen 40 prosentin sijaan 2030 mennessä.

– Erittäin selkeä linjaus ja paras joululahja ainakin itselle, että tämä paperi näin selkeästi saatiin aikaan. Myöskin Suomen osalta sähkön ja lämmön tuotanto lähes päästöttömäksi 2030-luvun aikana, joka on uusi linjaus. Tähtäin on, että 2040-luvun aikana Suomi ilmee enemmän hiilidioksidia metsiin ja maaperiin kuin päästää. Pääsemme jo hiilineutraalisuuden ohi hiilinegatiiviseksi eli hyödytämme ilmastoa Suomena, Mykkänen sanoi.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne piti tärkeänä sitä, että tavoitteiden takana on kahdeksan eduskuntapuoluetta eli eduskunnan ehdoton enemmistö.

– Tämä on hyvä linjapaperi tulevaisuuteen, jonka pohjalta päästään siihen, että Suomi on toivottavasti hiilineutraali jo 2035 ja 2035 jälkeen hyvin nopeasti hiilinegatiivinen, Rinne sanoi.

Myös Rinne piti paperia ”hyvänä joululahjana kaikille suomalaisille”. Hän siteerasi Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajaa Markku Ollikaista, jonka mukaan Suomen ei täyty tehdä mitään muuta kuin oma osansa, ei enempää eikä vähempää kuin oma osansa.

Eurooppa-, kultuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.) sanoi, että myös sinisten näkökulmasta on erittäin tärkeää, että paperi ilmastotavoitteista saatiin aikaseksi.

– Ilmastonmuutos on todellinen uhka, ei pelkästään ympäristölle, vaan myös taloudelle ja turvallisuudelle. On erittäin tärkeää, että tulevina vuosikymmeninä Suomi tekee osansa, että esimerkiksi ilmastopakolaisten määrä ei räjähdä käsiin, Terho sanoi.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto piti yhteistä paperia hyvänä perälautana ensi heinäkuussa alkavaa EU:n puheenjohtajakautta ajatellen.

– Meiltä odotetaan EU:n puheenjohtajana erittäin määrätietoista ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja nyt tiedetään ainakin, että Suomen puolueiden selvä enemmistö on sellaisen kannalla, Haavisto totesi.

Antti Rinne huomautti, että ilmastomuutoksen torjunta voi olla Suomelle voitto taloudellisessa mielessä.

– Me voimme rakentaa uutta tulevaisuutta kestävän kehityksen varaan uusien teknologioiden ympärille, Rinne sanoi.

RKP:n kansanedustaja Anders Adlercreutz arveli, että neljä vuotta sitten tällaista paperia ei varmaankaan olisi saatu aikaiseksi eduskuntapuolueiden välillä.