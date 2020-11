Papit tarkistuttavat saarnojaan Päivi Räsäsellä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Homopuheistaan poliisitutkintojen kohteeksi joutunut Päivi Räsänen on törmännyt uuteen ilmiöön.

Papit ovat alkaneet lähetellä entiselle sisäministerille, kansanedustaja Päivi Räsäselle (kd.) saarnatekstejään, jotta tämä arvioisi, voidaanko niiden sisällön tulkita rikkovan lakia.

– Pastorit ovat ottaneet yhteyttä ja antaneet tekstejään luettavaksi ja kysyneet, että uskaltaako sanoa näin, etten vain joudu käräjille, kertoo Räsänen tiistaina lähetettävässä Radio Dein Ex-Criminals -ohjelmasarjan jaksossa.

Papit arvioivat Räsäsestä kouliintuneen vihapuhe- ja sananvapauskysymysten huippuasiantuntija, joka on perehtynyt aiheeseen paitsi lainopillisen konsultaation myös omakohtaisen kokemuksensa ansiosta.

Räsäsen raamattusiteerauksista ja kirjoituksista on tehty poliisille kaikkiaan viisi tutkintapyyntöä, joista kaksi on edennyt syyteharkintaan.

¬– Olen kolmesti ollut poliisikuulusteluissa, ja ainakin yhden tapauksen poliisikuulustelut ovat vielä edessä. Päätöstä käräjille menosta ei ole vielä tehty. Yhdestä tutkintapyyntöön liittyvästä radiokeskustelusta olen juuri antamassa loppulausuntoani. Toivottavasti tästä keskustelusta ei tule seuraavaa tutkintapyyntöä, sanoo Räsänen ohjelmassa.

Poliisi on tutkinut Räsäsen lausumia arvioiden, voisivatko ne täyttää ”kiihottaminen kansanryhmää vastaan” -rikosnimikkeen tunnusmerkit. Mikäli poliisitutkinnan ja syyteharkinnan jälkeen tapaus tai tapaukset etenevät käräjille, rikoksesta voidaan tuomita sakkoihin tai maksimissaan kahdeksi vuodeksi vankeuteen.

– En pelkää tuomiota. Tämä on minulle niin tärkeä asia, etten ole sekuntiakaan katunut, mitä olen sanonut. Olen tarkistanut uudestaan ja uudestaan ne pamfletit ja twiitit, joista minua syytetään. Niissä on vain Raamatun totuus.

Räsänen korostaa, ettei tuomitse sukupuolivähemmistöjen edustajia ihmisinä.

– Homoseksuaaliset ihmiset ovat ihan yhtä arvokkaita kuin kuka tahansa. He ovat Jumalalle rakkaita. Jeesus on kuollut ristillä heidän puolestaan ihan niin kuin meidän muidenkin. Heille kuuluvat ihmisoikeudet. Silti [miehen ja naisen] avioliiton ulkopuolinen seksi on Jumalan tahdon vastaista, se pätee meihin heteroihinkin, avaa Räsänen logiikkaansa.