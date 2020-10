Paperitesti kertoo koronatuloksen jo tunnissa

Intian viranomaiset ovat myöntäneet myyntiluvan mullistavaksi kuvaillulle koronavirustestille.

CRISPR-geeniteknologiaan pohjautuva Feluda-testi on perinteisiä PCR-testejä helppokäyttöisempi, edullisempi ja nopeampi. Intialaisen CSIR-tutkimuslaitoksen mukaan tiettyä viruksen proteiinia havaitsevan testin tarkkuus on yli 95 prosenttia.

Tata-konsernin rahoittaman hankkeen toivotaan helpottavan koronaviruksen vastaisia toimia Intiassa. Alle kuusi euroa maksava paperitesti kertoo tuloksen alle tunnissa.

Intiassa on vahvistettu yli kuusi miljoonaa Covid-19-tartuntaa ja yli 100 000 kuolemantapausta. Maassa käsitellään tällä hetkellä noin miljoona virustestiä päivässä noin 1 200 eri laboratoriossa.

– Jonotusajat ovat vieläkin pitkiä, eikä testilaitteita ole saatavilla tarpeeksi. Teemme paljon nopeita antigeenitestejä, joiden ongelmana ovat virheelliset negatiiviset tulokset, tutkija Anant Bhan sanoo BBC:lle.

Inexpensive #coronavirus test, 'Feluda" based on gene editing developed by @CSIR_IND – Institute of Genomics & Integrative Biology is a game changer in India's fight against the pandemic.#IndiaFightsCorona @MoHFW_INDIA @COVIDNewsByMIB

