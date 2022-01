Paperiliitto jatkaa UPM:n lakkoa kahdella viikolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työntekijät ovat olleet lakossa tammikuun alusta lähtien.

Paperiliiton hallitus on päättänyt jatkaa metsäyhtiö UPM:n työntekijöiden lakkoa kahdella viikolla eli 19. helmikuuta asti, jos työehtosopimusta ei siihen mennessä synny.

Meneillään on lakon kolmas viikko. Paperiliiton mukaan neuvottelut ovat pahasti jumiutuneet.

– Paperiliitto on ehdottanut UPM:n johdon edustajille keskustelua vaikeasta työmarkkinatilanteesta ja tilanteesta ulospääsystä kohti neuvottelupöytää. UPM on kieltäytynyt tapaamisesta, liiton tiedotteessa sanotaan.

Paperiliitto on yrittänyt saada UPM:n kanssa alkuun yhtiökohtaisen neuvottelun työehtosopimuksesta. Liitto on tehnyt esityksen, jonka metsäyhtiö on hylännyt.

– Paperiliitolle on edelleen olennaisen tärkeää sopia yhtiökohtainen sopimus ja tehdä se aiempaa sopimussisältöä hyödyntäen, kuten kaikissa muissa neuvotelluissa sopimuksissa.