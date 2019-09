”Paperiduunarit ovat Antti Rinteen politiikan uhreja”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaisten Jani Mäkelän mukaan hallitus ajaa liian kireää ilmastopolitiikkaa.

Metsäyhtiö UPM on ilmoittanut sulkevansa paperikoneen Rauman tehtaalta kuluvan vuoden loppuun mennessä. Yhtiö perustelee päätöstä heikolla kustannustehokkuudella, kun kuljetuskustannukset ovat yhä kasvamassa ja energian hintaan liittyy epävarmuutta.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä kuvailee Rauman paperiduunareita ”pääministeri Antti Rinteen (sd.) ilmastopolitiikan ensimmäisiksi uhreiksi”.

– Metsäteollisuus on Suomen viennin selkäranka. Itseään työväenpuolueeksi väittävillä sosiaalidemokraateilla ja pääministeri Rinteellä on nyt näytön paikka. Ohjaako hallitusta ilmastohöttö vai suomalaisen työntekijän asia, Mäkelä kysyy tiedotteessa.

Hänen mukaansa ympäristöasiat on hoidettu Suomessa hyvin, minkä vuoksi teollisuuden pitäminen maassa on ”suorastaan ekoteko”. Kansanedustaja arvioi työpaikkojen siirtyvän muun muassa ympäristöverojen korotusten myötä halpamaihin, joissa ympäristöstä tai työntekijästä ei välitetä.

– Suomessa teollisuuden kilpailukyky on muihin maihin verrattuna jo nyt todella heikko. Vastakkainasettelun aika ei ole ohi, sillä työpaikat voivat olla joko Suomessa tai sitten jossain muualla. Perussuomalaisten linja on selvä – kaikki voitava on tehtävä, jotta työpaikat pysyvät Suomessa, Jani Mäkelä toteaa.

Mäkelä kehottaa hallitusta varmistamaan EU-puheenjohtajakauden aikana, että Suomen asema harvaan asuttuna maana ymmärretään.

– EU ei saa viedä meiltä mahdollisuutta hyödyntää metsävarojamme, vaan sen tulee tukea viennillemme elintärkeitä väyläyhteyksiä sekä tiehankkeita. Aikooko hallitus pitää teollisuuden kilpailukykyisenä ja hylätä ajatukset sitä rankaisevista ympäristöveroista? Tähän kysymykseen haluaisin vastauksen pääministeriltä, Mäkelä toteaa.