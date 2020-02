Panssariauton ja tankin outo tanssi videolla

Kapinallisten ajoneuvo yllätti avomaastossa Syyrian hallituksen T-72-vaunun.

Syyrian Idlibin maakunnasta on julkaistu video hallituksen T-72-panssarivaunun ja kapinallisten ACV-15-panssariauton erikoisesta kohtaamisesta.

Alueella on taisteltu viime viikkoina kiivaasti Venäjän tukemien Syyrian hallituksen joukkojen ja Turkin tukemien taistelijoiden välillä. Verkossa levinneen lennokkivideon kuvaajaksi on arveltu Hayat Tahrir al-Sham (HTS) -islamistiryhmää, joka on myös aiemmin taltioinut hyökkäyksiään propagandamielessä.

Videon alussa maantielle pysähtynyt T-72-panssarivaunu tulittaa avomaastossa kapinallisten asemia. Panssarivaunulla ei näytä olevan ympärillään minkäänlaisia tukijoukkoja.

The Drive -sivuston mukaan havainto kertoo Syyrian hallituksen joukkojen heikosta koulutuksesta ja vähäisistä voimavaroista. Hallituksen on arvioitu menettäneen vuonna 2011 alkaneen sisällissodan aikana jopa yli 2300 panssariajoneuvoa.

Kuvaan ilmaantuu yllättäen panssarivaunua kovalla vauhdilla lähestyvä, todennäköisesti Turkin toimittama ACV-15-panssariauto, joka ei ole varustettu T-72:ta uhkaavilla raskailla aseilla.

Yksin toimivan panssarivaunun miehistö huomaa lähestyvän ajoneuvon vasta sen huristaessa ohi. Ajoneuvot kaartelevat hetken aikaa kiivaasti toisiaan, kunnes panssariauto törmää T-72:een. Hallituksen panssarivaunu palaa lopulta tielle ja vetäytyy alueelta.

Epäonnistunut itsemurhaisku?

Islamistien toiminta jää lopulta arvoitukseksi. On mahdollista, että räjähteillä lastatun panssariauton tarkoitus oli tuhota T-72 itsemurhaiskulla, joka olisi epäonnistunut tuntemattomasta syystä. HTS on julkaissut aiemmin lukuisia vastaavia videoita.

Julkaisu samalla osoittaa, kuinka lähelle konfliktia Turkki ja Venäjä ovat ajautuneet kapinallisten viimeisessä linnakkeessa. Tuorein yhteenotto sattui viikonvaihteessa, jolloin yli kymmenen sotilaan kerrottiin kuolleen Venäjän ja Syyrian ilmaiskussa Turkin asevoimien tarkastuspisteelle Idlibissä.

Syyrian valtionmedian mukaan hyökkäys oli kosto Turkin joukkojen ja sen liittolaisten sotilasoperaatiosta maakunnan itäosissa.

Direct confrontation between rebel armor (green) and regime tank (red) near Nayrab pic.twitter.com/ioKiikpoLd — Abdurrahman (@Abdurahmanhrk) February 22, 2020

Another footage of the rebel ACV-15 encounter against regime T-72 near Idlib's Nayrab on 20 Feb 2020 pic.twitter.com/GM9ck9lN3S — Abdurrahman (@Abdurahmanhrk) February 24, 2020