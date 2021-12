Panssareilla uusi suoja – Ukraina kokeili heti ohjuksia

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella Venäjän panssariajoneuvoihin olisi asennettu viime aikoina uudenlaisia suojakehikkoja.

Vaunujen tornin päälle pystytettyjen metallirakennelmien tarkoituksena on todennäköisesti suojata lennokkien iskuilta ja mahdollisesti yläviistosta lähestyviltä panssarintorjuntaohjuksilta. Suojia on asennettu myös miehitetylle Krimin niemimaalle sijoitettuihin panssarivaunuihin.

Ilmiö on huomattu Ukrainan asevoimissa, joka järjesti hiljattain kovapanosammunnan amerikkalaisilla Javelin-panssarintorjuntaohjuksilla. Maaleina käytetyille vanhoille panssariajoneuvoille oli asennettu vastaavia suojarakennelmia.

Joukkojen kerrotaan harjoitelleen maan itäosissa ennen siirtymistään rintamalinjan tuntumaan.

War Zone -sivusto huomauttaa, etteivät kohteet vastaa mahdollisessa konfliktitilanteessa käytettäviä Venäjän taistelupanssarivaunuja. Maaliksi oli valittu muun muassa vanha BTR-panssariauto, jonka katolle oli kiinnitetty T-64-panssarivaunun tykki. Modernien vaunujen suojana voi olla reaktiivipanssarin lisäksi aktiivisia vastatoimia, joiden tarkoituksena on tuhota lähestyvä ohjus.

Aiemmilla videoilla nähdyt metallirakennelmat tuskin antavat merkittävää lisäsuojaa Javelin-ohjuksilta.

What is interesting is that the different screens we've seen almost appear to have different purposes. Some can carry sandbags or other material, some are not strongly built, some cover much or little of the turret, etc. They're clearly experimenting to see if it works. https://t.co/32TXbut60h pic.twitter.com/nlhXU5th5u

