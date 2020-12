Pansion laivastossa seitsemän koronatartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaikkiin altistuneisiin varusmiehiin on oltu yhteydessä.

Seitsemällä Rannikkolaivaston varusmiehellä on vahvistettu koronavirustartunta Turun Pansiossa, Merivoimat kertoo tiedotteessa.

Merivoimien mukaan kaikki seitsemän sairastunutta on tällä hetkellä lomajaksolla ja heidän tartuntansa on todettu loman aikana. Tartunnat on todettu viime viikonlopun ja alkuviikon aikana.

Kaikki altistuneet varusmiehet on kartoitettu ja heihin on oltu yhteydessä.

Epidemiatilanne on pahentunut Turun seudulla viime viikkoina. Viime viikolla (14.–20.12.) Turussa todettiin 267 koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä maan suurin.

Artikkelia laajennettu 23.12.2020 kello 15.39. Lisätty tietoa Turun ja Varsinais-Suomen tartuntatilanteesta.