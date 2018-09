Pankkien tiukka lainapolitiikka vaikuttaa asuntokauppaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elokuun alusta asunnonostajat ovat kiinteistönvälittäjien mukaan palanneet markkinoille.

Suomen Kiinteistönvälittäjien yhdistys kertoo, että sen tuoreessa kyselyssä valtaosa välittäjistä on todennut kesähelteiden syöneen heinäkuun asuntokauppaa.

Yhdistys kuitenkin huomauttaa, että tilastojen mukaan vanhojen asuntojen kauppoja on tammi-heinäkuu välillä tehty vain muutama prosentti edellisvuotta vähemmän. Omakotitalojen kauppa pysyi edellisvuoden tasolla ja loma-asuntojen kauppa elpyi lähes 7 prosenttia edellisvuosista.

Myös pankkien uudet tiukentuneet lainanmyöntöperusteet ovat yhdistyksen mukaan vaikuttaneet heinäkuussa asuntokauppaan. Lainaneuvottelut ovat muodostuneet kompastuskiveksi useille asunnonostajille, eikä remonttilainaakaan ole saatavilla pankista. Ilman näitä esteitä asuntokaupan volyymi nousisi yhdistyksen mielestä paljon merkittävämmin tänä vuonna.

Elokuun alusta ostajat ovat kuitenkin yhdistyksen mukaan palanneet, ja asuntoa etsiviä on runsaasti liikkeellä.

Kysyntä on voimakkaimmillaan pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa. Tampereen ja Turun seuduilla asuntojen hinnat ovat edelleen loivassa nousussa. Keski-Suomi on edelleen hiljaisin kysynnän suhteen. Siellä ja Itä-Suomessa on yhdistyksen mukaan odotettavissa hintojen laskua.

Koko Suomessa 72 prosenttia välittäjistä arvioi kysynnän nousevan tai ainakin pysyvän ennallaan.

Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerbergin mukaan asuntokauppaa käydään edelleen tunteella.

– Talojen ja asuntojen kunto on yhä merkittävämpi tekijä ostajan harkitessa kauppaa. Osaa ostajista saattaa kuitenkin kiinnostaa kukkatapetti enemmän kuin taloyhtiön kunto ja omakotitalon talotekniikka, hän toteaa yhdistyksen tiedotteessa.

Vanhemmat omakotitalot ovat yhdistyksen mukaan nostaneet kiinnostavuuttaan erityisesti nuorten perheiden piirissä. Pankkien mielestä näiden kotien vakuusarvot ovat kuitenkin alhaisia, ja kuntotarkastusraportteja luetaan pankeissa tarkkaan.

Vuokra-asuntomarkkinoilla yhdistys odottaa tasaista kysyntä työn perässä muuttavien ansiosta. Selvät johtavat alueet kysynnässä ovat pääkaupunkiseutu sekä Tampereen, Länsi-Suomen ja Oulun seutu. Voimakas uustuotanto on lisännyt uusien vuokra-asuntojen tarjontaa, ja samalla vaikuttanut vanhempien vuokra-asuntojen kysyntään ja hintakehitykseen.

Pääkaupunkiseudulla kerrostaloasuntojen kysyntä jatkuu vilkkaana. Noin 80 prosenttia välittäjistä ennustaa kysynnän nousua tai pysymistä ennallaan. Edelleen noin 70 prosenttia välittäjistä uskoo myös omakoti- ja rivitalojen kysynnän nousevan hieman tai pysyvän ennallaan. Hintakehitys seuraa yhdistyksen mukaan kysyntää.

Suomen Kiinteistönvälittäjien kyselyssä yli 1350 välittäjää antoi markkinaennusteensa loppuvuodelle.