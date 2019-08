Panimoteollisuus verosta: Ei missään muualla Euroopassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Panimoteollisuus vaatii luopumaan epäoikeudenmukaisesta ja syrjivästä virvoitusjuomaverosta.

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotukseen sisältyy ehdotus korottaa virvoitusjuomien veroa 25 miljoonalla eurolla sokeripitoisia juomia painottaen.

Veroa perustellaan terveysnäkökulmasta, mutta valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) myöntää, että kyse on myös fiskaalisesta verosta.

– Tämä on virvoitusjuomateollisuudelle pettymys, sillä virvoitusjuomavero ylimääräisenä valmisteverona on jo nyt epäoikeudenmukainen ja syrjivä, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

– Myös perustelu terveyssyillä on vääristävä, sillä suomalaisten sokerinsaannista hyvin pieni osa on peräisin virvoitusjuomista. Erityisen epäoikeudenmukainen vero on kivennäis- ja lähdevesien osalta, sillä virvoitusjuomavero koskee myös niitä, hän muistuttaa.

Veronkorotuksen jälkeen virvoitusjuomien sekä kivennäis- ja lähdevesien kokonaisverorasitus nousee 200 miljoonaan euroon. Panimoiden liikevaihtoon suhteutettuna se on kohtuuttoman paljon.

– Virvoitusjuomaverosta on rakennettu vaikeasti ymmärrettävä fiskaaliveron ja terveysveron hybridi, jollaista ei ole missään muualla Euroopassa. Veron rooli ja tavoiteet ovat epäselviä, ja veroa perustellaan kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla argumenteilla.

Sen sijaan talousarvioehdotus osoittaa Pakarisen mielestä hyvää harkintakykyä alkoholiverotuksen osalta. Ensi vuodelle ei esitetä alkoholiveron korotuksia, vaan hallitus lunastaa lupauksensa tarkastella alkoholin matkustajatuonnin kehitystä.

– Tämä on kotimaiselle panimoteollisuudelle myönteinen uutinen.

Toimiala on ollut hyvin huolissaan hallitusohjelmaan kirjatusta suunnitelmasta korottaa alkoholiveroa tilanteessa, jossa Viro ja Latvia alensivat heinäkuussa alkoholiveroaan dramaattisesti.

Lintilä on pyytänyt Viron ja Latvian ministerikollegojaan keskustelemaan epäterveestä verokilpailusta.

– Myös tämä on panimoteollisuudelle myönteinen tieto, sillä esimerkiksi olutveroa ei yksinkertaisesti voi enää korottaa. On myös erittäin tärkeää, että matkustajatuonnin osalta kehitystä seurataan jatkossakin tarkasti, Pakarinen korostaa.