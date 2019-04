Panimoala: Verotus ei ohjaa väkevistä mietoihin juomiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Panimojuomien myynti notkahti selvästi vuoden alussa.

Alkoholia sisältävien oluiden, siiderien ja long drink -juomien myynti väheni tammi-maaliskuussa 5,2 miljoonaa litraa eli 5,5 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Panimojuomien kokonaismyynti supistui 4,0 miljoonaa litraa eli 2,4 prosenttia. Lonkeroiden myynti notkahti rajusti, vain kivennäisvesien suosio on kasvanut merkittävästi, kertoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto.

Viime vuonna muuttunut alkoholilaki ei johtanut ostorynnistykseen, vaan oluen myynti väheni liki viisi prosenttia. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuoteryhmästä ainoastaan mietojen oluiden myynti kasvoi, peräti 25,5 prosenttia.

Myös siiderien ja long drink -juomien myynti väheni, siiderien osalta lähes seitsemän prosenttia, lonkeroiden 12 prosenttia.

– Pelottelu rajusta kulutuksen kasvusta oli turhaa. Suomalaisten, erityisten nuorten, alkoholinkäyttö on muuttunut yhä vastuullisempaan suuntaan. Meidän on yhteiskuntana kiinnitettävä huomio ongelmia synnyttäviin juurisyihin; en usko, että ongelmien taustalla on päivittäistavarakaupasta ostettu olut, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

Oluen myynti on vähentynyt useita vuosia peräkkäin. Suomen olutvero on EU:n korkein ja yli kaksinkertainen Viroon verrattuna. Viron uusi hallitus on jo sopinut valmisteverojen alentamisesti, mikä tarkoittaa hyvin todennäköisesti myös alkoholiveron laskua.

– Tämä on päättäjiemme ehdottomasti muistettava, kun tulevissa hallitusneuvotteluissa päätetään verolinjauksista. Jos matkustajatuonti kasvaa jälleen, verotulot jäävät Suomessa saamatta. Veronkorotusten sijaan olisikin keskityttävä työllisyyden turvaamiseen, sillä panimoala työllistää suoraan ja välillisesti yhteensä 25 000 henkeä, Pakarinen huomauttaa.

”Olutta yliverotetaan, viiniä aliverotetaan”

Panimoliiton mielestä verotuksen pitäisi ohjata kulutusta kohti miedompia juomia. Miedosta (< 20 %) viinilitrasta veron osuus on 0,31 euroa alkoholitilavuusprosenttia kohden, väkevän viinin (>21 %) 0,35 euroa. Oluen (< 5,5 %) osuus on 0,37 euroa, siiderin (< 4,7 %) 0,41 euroa.

– Tilanne on nyt täysin päinvastainen; olutta yliverotetaan, viiniä aliverotetaan. Suomi on kolmantena EU-maiden joukossa vertailtaessa verotuksen pienintä ohjaavuutta. Tämä on iso epäkohta, enkä näe sille mitään perusteita, Pakarinen sanoo.

Ohjausvaikutus on hänen mukaansa heikkoa myös virvoitusjuomien verotuksessa.

– Sokeria sisältävien virvoitusjuomien verotusta perustellaan terveysargumentein, mutta samaan aikaan muilta lisättyä sokeria sisältäviltä tuotteilta ei virvoitusjuomaveron kaltaista veroa peritä. Erityisen hämmentävää on, että virvoitusjuomavero ulottuu myös sokerittomiin kivennäis- ja lähdevesiin.