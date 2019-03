Panimo menetti myyntiluvan kasvun takia – ”Vaikea ymmärtää”

Pyynikin käsityöläispanimo menettää oikeuden toimia ja ulosmyyntioikeuden.

Käsityöläispanimopykälä määrittää, että vain alle 500 000 litraa vuodessa valmistavat panimot saavat myydä yli 5.5-prosenttisia oluita. Litramäärään lasketaan myös ulkomaanvientiin menevät oluet.

Tampereen Pyynikin käsityöläispanimo sai viime vuonna Aluehallintovirastolta AVI:lta määräaikaisen luvan myydä maksimissaan 12-prosenttisia oluita. Maaliskuun 21. päivä yli 5.5-prosenttisten oluiden myynti Pyynikin käsityöläispanimon kaupalta loppuu. Panimon oluentuotantolitrat olivat viime vuonna noin 1 350 000 litraa.

– On vaikea ymmärtää miksi tehdään rajoitteita, jotka vaikeuttavat yritysten kasvua. Jos olisimme halunneet säilyttää ulosmyyntioikeudet, meidän olisi pitänyt pysäyttää kasvu. Panimomme on listattu jo muutaman vuoden ajan panimoalan nopeiten kasvavaksi yritykseksi. Tämä kehitys olisi ollut sääli lopettaa. Päätimme jatkaa kasvua. Onneksi AVI antoi meille vahvojen oluiden myyntiluvan edes vuodeksi, panimon olutmestari Tuomas Pere toteaa tiedotteessa.

Pyynikin panimon mielestä käsityöläispanimopykälä loi uuden tarpeettoman rajan, joka hankaloittaa alan kasvumahdollisuuksia ja asettaa Suomen panimot eriarvoiseen asemaan.

Pere harmittelee, että hänen luomaansa käsityöläispanimo-termiä käytetään myynnin rajoittamisen yhteydessä.

– Annoin käsityöläispanimo-nimen panimollemme vuonna 2012. Nimi annettiin ylpeydellä, koska se sointui hyvin tamperelaiseen tehdaskulttuuriin. Nyt sitä käytetään myynnin rajoittamiseen, kansalaisten valinnanvapauden estämiseen sekä valtion talouden kasvun haittaamiseen. Otimme käyttöön myös Pyynikin Brewing Company nimen, kansainvälisiä markkinoita ja tätä sotkua silmällä pitäen.

Peren mielestä valtion tulisi tukea tai ainakin antaa kasvu- ja vientiyrityksille mahdollisuus toimia ja sitä kautta tukea Suomen taloudellista kasvua. Hän vaatii, että raja nostetaan tai poistetaan mahdollisimman nopeasti ja annettaisiin yritysten toimia siten, että kasvua, työllisyyttä ja vientiä syntyisi.

– Suomalaisten mahdollisuus valita haluamaansa pienpanimo-olutta on osa kansalaisen oikeuksia. Tällä on suuri vaikutus myös matkailualalle, sillä olutmatkailu on kovassa kasvussa. Ihmiset ympäri maailmaa tulevat vierailemaan panimollamme ja joka ikinen kerta he haluavat ostaa oluitamme mukaan, Pere kertoo.

Panimon yhteisömanageri Veikko Sorvaniemi muistuttaa lisäksi, että lakiuudistuksen seurauksena suomalaisten alkoholinkäyttö ei ole lisääntynyt.

– Panimomme mielestä kaupan hyllylle kuuluvat myös vahvat oluet ja viinit. Näin saadaan taattua kaikille suomalaisille laadukkaat ja monipuoliset valikoimat.