Paniikki Pohjois-Koreassa, sotilaita kuoli hengitysvaikeuksiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Komentajien kerrotaan valvovan tarkasti rajavartijoiden terveydentilaa.

Kolme pohjoiskorealaista sotilasta kuoli hiljattain kärsittyään kovasta kuumeesta ja hengitysvaikeuksista, kertoo uutissivusto Daily NK.

Nimettömänä esiintyvän lähteen mukaan sotilaiden kuolema aiheutti paniikin maan asevoimien johdossa, joka luuli Kiinan vastaisella rajalla Jagangin maakunnassa palvelleiden sotilaiden kuolleen koronaviruksen aiheuttamiin oireisiin.

Terveys- ja sotilasviranomaisten kerrotaan kuitenkin tulleen lopulta siihen tulokseen, että sotilaat kuolivat keuhkokuumeeseen eikä kyseessä ollut koronavirus.

Pohjois-Korea ei ole vahvistanut virallisesti yhtäkään COVID-19-tapausta. Taudin uskotaan kuitenkin levinneen maahan. Valtionmedian mukaan tuhansia kansalaista on asetettu tarkkaan valvontaan. Lisäksi useita alueita on asetettu karanteeniin ja suuria tapahtumia on peruttu. Toissa viikolla 180 sotilaan kerrottiin kuolleen koronaviruksen aiheuttamiin oireisiin.

Lähteen mukaan sotilasjohdon toimeenpanemat toimenpiteet antavat kuitenkin ymmärtää, että kolme rajasotilasta kuoli nimenomaan koronavirukseen.

Kaikki sotilaskomentajat, poliittiset upseerit, asevoimien lääkärit ja hoitajat on määrätty ”vaikenemaan tyystin” tapahtumasta.

Lisäksi viranomaiset desinfioivat rajalla sijaitsevan vartiopaikan, ja lähettivät sinne sijoitetut sotilaat karanteenikeskukseen.