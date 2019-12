Paniikki Pohjois-Korean rajalla – nolo virhe USA:n tukikohdassa

Etelä-Koreassa sijaitsevassa Yhdysvaltain sotilastukikohdassa soitettiin vahingossa hätäsireeniä torstai-iltana, kertoo The Washington Post (WP).

Tarkoituksena oli soittaa perinteinen taps-niminen trumpettisävel Camp Caseyn ilmoitusjärjestelmän kautta.

Taps-trumpettisäveltä soitetaan yhdysvaltalaisissa sotilashautajaisissa ja armeijan tukikohdissa päivän päätteeksi klo 22.00.

Armeijan tiedotusvastaavan mukaan inhimillisen virheen vuoksi trumpettisoitto jäi välistä ja hätäsireeni raikui kaikkialla tukikohdassa.

Camp Casey on Yhdysvaltain Etelä-Koreassa sijaitsevista tukikohdista lähinnä Pohjois-Korean rajaa.

Sotilaiden kerrotaan olleen hämmentyneitä ja hyperaktiivisia vahinkohälytyksen vuoksi. WP:n mukaan monet sotilaat juoksivat asemiin täydessä varustuksessa ennen kuin kävi ilmi, että kyseessä oli virhe.

Amerikkalaissotilaiden ylläpitämä Twitter-tili julkaisi pian tapahtuneen jälkeen videon, joka on väitetysti Camp Caseyssä palvelevan sotilaan kuvaama.

Vahinkohälytys tapahtui todella huonolla ja aralla hetkellä. Määräajan lähestyminen on kiristänyt Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain ydinaseneuvotteluiden ilmapiiriä.

Pohjois-Korean valtiollinen media on julkaissut useita Yhdysvalloille suunnattuja tiukkasävyisiä lausuntoja ja suoranaisia uhkauksia neuvottelujen aikarajan lähestyessä vuoden vaihteessa.

Kim Jong-un on vaatinut presidentti Donald Trumpin hallintoa ehdottamaan uutta ydinasesopimusta, jonka myötä maata vastaan asetetut talouspakotteet purettaisiin. Kimin hallinto on myös uhannut Yhdysvaltoja ”joululahjalla”, jos neuvotteluissa ei päästä sopuun.

Camp Casey, South Korea just hit the Go To War sirens on accident instead of TAPS. I’m sure someone’s chapter packet’s already up at BDE now. pic.twitter.com/QyZittRsbL

— U.S Army WTF! Moments (@TheWTFNation) December 26, 2019