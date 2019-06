Paniikki näköalapaikalla, 103. kerroksen lasilattia hajosi turistien alla

Yhdysvaltain Chicagossa sijaitsevan Willis Towerin lasisen näköalatasanteen vierailijat kokivat tällä viikolla pelottavan yllätyksen. 103. kerroksessa sijaitsevan tasanteen lasilattia alkoi yllättäen halkeilla turistien jalkojen alla.

Willis Towerin mukaan kukaan ei joutunut tilanteessa vaaraan, sillä lattian suojakerros toimi niin kuin sen pitikin. Suojakerroksen on tarkoitus estää 400 metrin korkeudessa olevan kielekkeen lattian rikkoutuminen. Kielekkeen on suunniteltu kestävän viiden tonnin paino.

Kerta ei ole ensimmäinen, kun saman näköalakopin lattia halkeilee. Vuonna 2014 vastaava tilanne aiheutti paniikin vierailijoiden keskuudessa. CNN:n mukaan välitöntä vaaraa ei tuolloinkaan todettu.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt paikan päällä kuvattu video, jossa lasikielekkeen halkeillut lattia näkyy. Sisälle rakennukseen on pakkautunut suuri määrä ihmisiä katsomaan hajonnutta lasiterassia.

Willis Towerin tiedottajan mukaan lattia on nyt korjattu ja näköalatasanne on jälleen auki vierailijoille. Tornissa vierailee vuosittain 1,5 miljoonaa ihmistä.

Visitors to Chicago’s Willis Tower, the city’s tallest building, captured video that appears to show cracks in the floor of its SkyDeck ledge 103 floors above ground. https://t.co/74yTnDsfEq pic.twitter.com/BYfeq2oPVV

— ABC News (@ABC) June 13, 2019