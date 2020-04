Pandemian väitetään alkaneen laboratorion harjoittelijasta

Epäilyt koronaviruksen alkuperästä ovat vahvistuneet viime päivien aikana erityisesti Yhdysvaltain tiedusteluyhteisössä.

Fox News -kanava kertoo useisiin hallintolähteisiin viitaten, että koronaviruksen uskotaan ”suurella varmuudella” päässeen karkuun Kiinan Wuhanissa sijaitsevasta viruslaboratoriosta. SARS-CoV-2 on silti alkuperältään luonnollinen ja todennäköisesti peräisin lepakoissa esiintyvistä koronaviruskannoista.

Labotariossa tehdyistä tutkimuksista on kerrottu laajasti ennen nykyisen pandemian alkua. Wuhanin virologian instituutin tutkijat löysivät vuonna 2004 Yunnanin maakunnasta lepakoiden asuttaman luolan, josta otetuissa näytteissä havaittiin satoja eri viruskantoja. Tutkimusta johtaneen Shi Zhenglin mukaan eräs viruskanta on lähes identtinen SARS-CoV-2:n kanssa.

Instituutista tuli vuonna 2015 Kiinan ensimmäinen korkeimman suojaustason tartuntatautilaboratorio.

The Washington Post -lehden mukaan Yhdysvaltain ulkoministeriön asiantuntijat varoittivat kahteen otteeseen laitoksen riittämättömistä turvatoimista ja muista ongelmista. Lepakoiden koronavirusten tutkimusta pidettiin tärkeänä, mutta laboratoriolle vaadittiin lisää ulkopuolista tukea.

Presidentti Donald Trumpilta kysyttiin keskiviikkona tiedoista, joiden mukaan naispuolinen harjoittelija olisi saanut vahingossa tartunnan Wuhanin laboratorion heikkojen turvatoimien seurauksena. Harjoittelija olisi myöhemmin tartuttanut uuden koronaviruksen poikaystäväänsä ja tätä kautta muuhun väestöön.

– En pysty vastaamaan tähän, mutta sen tiedän, että tästä tarinasta selviää jatkuvasti lisää ja lisää, Trump sanoi.

Kiina on viime viikkoina kiristänyt viruksen alkuperää koskevien tutkimusten julkaisua ja kieltäytynyt toimittamasta tutkijoille ensimmäisistä koronapotilaista otettuja näytteitä. Viruksen genomin tammikuussa julkaissut shanghailainen laboratorio on suljettu, ja viruksesta ensimmäisenä julkisesti varoittaneita toimittajia ja lääkäreitä on kadonnut.

CNN:n mukaan linjaukset ovat osa Kiinan hallituksen pyrkimystä hallita koronavirukseen liittyvää narratiivia.

