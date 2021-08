Pandemian seuraus: Lapset unohtivat lukutaitonsa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koulujen sulkeminen on rapauttanut intialaislasten luku- ja kirjoitustaitoa.

Intian koulut ovat olleet kiinni 17 vuoden ajan. Rajun sulun seurauksena osa maan lapsista on unohtanut aiemmin oppimansa lukutaidon. Asiasta uutisoi BBC.

Osa maan varakkaista yksityiskouluista on kyennyt järjestämään etäopetusta, mutta valtiollisten koulujen oppilaat ovat jääneet jälkeen. Suurella osalla heistä ei ole tietokonetta tai älypuhelinta.

Maan hallitus on pyrkinyt näyttämään oppilaille television kautta opetusohjelmia, mutta myös televisioyhteydet ovat köyhimmän kansanosan saavuttamattomissa. Erään raportin mukaan jopa kaksi kolmesta lapsesta on ollut pandemian ajan täysin ilman opetusmateriaalia.

Intian tilannetta tutkineen ekonomisti Jean Drezen mukaan erään luokan 36 oppilaasta 30 ei osannut lukea sanaakaan. Osa haastatelluista lapsista ehti oppia lukemaan ja kirjoittamaan ennen pandemiaa, mutta puolentoista vuoden tauko opetuksesta on saanut heidät unohtamaan taitojansa.

Drezen mukaan suuri osa maan alakoulujen oppilaista on luku- ja kirjoitustaidossa jäljessä aiempia ikäluokkia.

– Jos joku ei ehtinyt oppia perusasioita kunnolla ja jää siksi opetuksessa jälkeen kun hänet nostetaan aina vain seuraavalle luokka-asteelle, se on ihan sama kuin hän lopettaisi koulun kokonaan, Dreze sanoo.

Intian lain mukaan kaikki oppilaat on osaamisesta riippumatta päästettävä seuraavalle luokka-asteelle aina viidennelle luokalle saakka. Pandemia-aikana käytäntöä on jatkettu vaikka suuri osa on ollut kokonaan opetuksen ulottumattomissa.