Pandemia ei osoita laantumisen merkkejä, potilaiden määrä kasvaa

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan koronavirusepidemia ei osoita laantumisen merkkejä. Epidemian voimakkuudessa on kuitenkin alueellista vaihtelua.

– Sairaalahoito on edelleen kuormittunutta ja tehohoidon tarve on pysynyt ennallaan. Rokotukset suojaavat vakavalta koronataudilta edelleen hyvin, ministeriö toteaa tiedotteessa.

Ministeriön mukaan ihmisten omaehtoisen toimet korostuvat, kun rajoituksia on purettu.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Otto Helve sanoo, että rokotetuilla vakavan koronataudin riski on erittäin pieni.

– Näiden seikkojen takia laajoihin rajoituksiin paluu ei ole ajankohtaista, Helve sanoi tiedotustilaisuudessa.

Viime viikkojen aikana potilaiden määrä perusterveydenhuollon vuodeosastoilla jatkoi nousuaan. Keskiviikkona perusterveydenhuollossa oli yhteensä 542 koronapotilasta, kun määrä kaksi viikkoa aikaisemmin oli 466.

Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla olevien potilaiden määrässä ei ole nähtävissä selvää kehityssuuntaa, vaan kuormitus on pysynyt tasaisen korkeana 350-400 potilaan tasolla. Noin kolmasosalla potilaista hoidon tarpeen ensisijainen syy on muu kuin koronatauti.

Teho-osastoille on tullut viime viikkojen aikana 76 uutta koronapotilasta. Teho-osastoilla kulloinkin hoidossa olevien potilaiden määrä väheni tammikuun lopulla, jonka jälkeen potilaiden määrä on pysynyt noin 30–40 potilaan tasolla.

Kuolemia, jotka ovat tapahtuneet 30 vuorokauden sisällä positiivisesta koronatestituloksesta, oli sunnuntaihin 20.3.2022 mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 2 846.

Koko epidemian aikana menehtyneiden keski-ikä on 83 vuotta. Viimeisen kahden kalenteriviikon aikana menehtyneitä on kirjattu 275, joista 252 on ollut yli 70-vuotiaita.